Chủ tịch nước dự kỷ niệm 65 năm lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân

Sáng 6.2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16.2.1953-16.2.2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên cờ truyền thống của lực lượng Cảnh vệ CAND. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự, trao Huân chương và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt truyền thống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (CAND) nhân dịp 65 năm ngày thành lập.

Cùng dự buổi gặp mặt truyền thống có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên lá cờ truyền thống của lực lượng Cảnh vệ CAND.

Nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh vệ CAND đã giành được trong suốt chặng đường 65 năm qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Ra đời trong những ngày cam go nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mà trực tiếp, thường xuyên là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, lực lượng Cảnh vệ CAND đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt.

Lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, ngày càng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước nêu rõ, giai đoạn cách mạng mới với nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng các đơn vị trong lực lượng CAND, lực lượng Cảnh vệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, nâng cao khả năng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện quan trọng của đất nước trong tình hình mới.

Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh vệ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an, tăng cường biện pháp kỹ thuật bảo vệ; tổ chức tập luyện thuần thục các phương án, xử lý tình huống nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi hoạt động phá hoại, khủng bố… của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng, mục tiêu cảnh vệ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng Cảnh vệ phải chú trọng chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, suốt đời phấn đấu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp “bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ”.

Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, lực lượng Cảnh vệ CAND sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp năm mới 2018 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chúc mừng năm mới tới các cán bộ công an lão thành, các tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ CAND.