Chủ tịch TP.HCM: Lãnh đạo phường-xã, thị trấn nói phải đi với làm

Theo báo cáo của TP.HCM, trong số 322 chủ tịch UBND phường-xã, thị trấn, có 85 là nữ, chiếm 26,4%. Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, phường-xã, thị trấn là tuyến cơ sở gần dân nhất, hiểu dân và là tuyến có khối lượng công việc lớn nhất, hầu hết công tác tổ chức thực hiện đều do tuyến này đảm nhiệm. Vẫn còn một số ít cán bộ lâu năm dù có kinh nghiệm thực tiễn nhưng trình độ chuyên môn không đáp ứng do không có điều kiện học hành để hoàn thiện, không áp dụng được công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Số lượng cán bộ, công chức tại tuyến phường-xã, thị trấn còn mỏng, địa bàn lớn nên cán bộ phải choàng gánh nhiều việc khiến tiến độ thực hiện nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu.