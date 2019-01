Chủ tịch TT-Huế yêu cầu xử lý nghiêm công an vi phạm pháp luật

(Dân Việt) Chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ chiến sĩ công an vi phạm pháp luật, có biểu hiện suy thoái đạo đức.

Chiều nay (4.1), tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh này là ông Phan Ngọc Thọ vừa ban hành văn bản chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ, thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi. Đặc biệt, nhiều loại tội phạm mới như tín dụng đen, cho vay nóng, đòi nợ thuê, sử dụng chất kích thích trong danh mục cấm… hoạt động gây ảnh hưởng đến tinh thần, đời sống người dân, an ninh trật tự tại các địa bàn ở tỉnh. Trước tình hình này, ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an phải thực hiện nghiêm minh, quyết liệt, không để tình trạng “nuôi lớn mới đánh” trong đấu tranh, xử lý các loại tội phạm. Lực lượng Công an ở Thừa Thiên- Huế trong một đợt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ông Phan Ngọc Thọ chỉ đạo, ngay trong tháng 1, các địa phương, đơn vị phải rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh loại hình hoạt động dịch vụ cầm đồ, tín dụng đen, các tụ điểm thường xuyên có biểu hiện trao đổi, tàng trữ, sử dụng các chất kích thích nằm trong danh mục cấm. Lực lượng công an và các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu phải tăng cường quản lý, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tín dụng đen, sử dụng các băng nhóm tội phạm có hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê. Các cơ quan được yêu cầu không để các đối tượng cấu kết núp dưới danh nghĩa các công ty, doanh nghiệp để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, cho vay nóng, thu hồi giấy phép đối với các trường hợp không đủ điều kiện hoạt động hoặc vi phạm pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện… Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Công an tỉnh phải tăng cường vai trò quản lý của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong giáo dục, rèn luyện cán bộ chiến sĩ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ chiến sĩ công an… để bảo đảm công tác đấu tranh, phòng chồng tội phạm đạt hiệu quả. Công an tỉnh cũng được yêu cầu xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân thân thiện, gần dân, hiếu khách trong quản lý trật tự an toàn giao thông. Theo thống kê, trong năm 218, ở Thừa Thiên - Huế phát hiện 575 vụ tội phạm về trật tự xã hội, làm bị thương 79 người, chết 7 người, thiệt hại khoảng 34,5 tỷ đồng. Nhiều loại tội phạm mới như tín dụng đen, cho vay nóng, đòi nợ thuê, sử dụng chất kích thích trong danh mục cấm… đã gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn.

