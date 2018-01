Chủ tiệm may xinh xắn bị bạn trai tẩm xăng đốt cháy như ngọn đuốc

(Dân Việt) Sau khi người đàn ông ngoại quốc cầm chai xăng tiến vào tiệm may, nữ chủ tiệm bỏ chạy ra ngoài kêu cứu khi toàn thân bốc cháy như ngọn đuốc.

Chị H cháy như ngọn đuốc lao ra ngoài cầu cứu.

Ngày 19.1, một cán bộ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) xác nhận, cơ quan điều tra công an quận đang điều tra, làm rõ vụ việc chị N.T.H (SN 1984, chủ tiệm may ở phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị một người đàn ông ngoại quốc tẩm xăng đốt gây bỏng nặng.

Sự việc đã xảy ra cách đây 4 ngày (15.1) nhưng nhiều người dân sinh sống gần tiệm may chị H vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng (làm việc ở quán bia đối diện tiệm may chị H) kể lại, khoảng hơn 17h chiều 15.1, khi anh cùng một nhân viên đang làm việc tại quán thì thấy người đàn ông ngoại quốc tên G.G. (SN 1966) đi bộ rất nhanh cầm theo chai xăng, bịt mặt lao vào tiệm may của chị H.

“Ngay sau khi phát hiện sự việc tôi hô hào mọi người chạy sang ngăn lại nhưng không kịp. Chỉ trong tích tắc, chị H cháy như ngọn đuốc chạy sang quán bia cầu cứu”, anh Hoàng nhớ lại.

Thấy người chị H bốc cháy, anh Hoàng cùng một số nhân viên quán bía dội nước vào người chị H để dập lửa, còn người đàn ông ngoại quốc đã nhanh chóng rời đi. Sau đó, người dân và cán bộ công an đưa chị H tới Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

“Khi đưa lên đến bệnh viện thì chị ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê”, anh Hoàng kể lại.

Hình ảnh người đàn ông ngoại quốc lao vào tiệm may đổ xăng đốt chị H.

Theo anh Hoàng, do ông G.G thường xuyên ngồi uống bia ở quán nên anh biết rất rõ ông này. “Ông này có tình cảm với chị H, nhưng chị ấy sang kể chuyện bảo không thích vì không hợp nhau. Chị H là người xinh xắn và rất tốt tính. Chị ấy mở tiệm may được vài tháng nay, quần áo của tôi hỏng toàn mang sang để sửa. Thương chị ấy quá!”, anh Hoàng chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 19.1, lãnh đạo Công an phường Quảng An cũng xác nhận vụ việc như trên xảy ra trên địa bàn, Công an quận đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ.