Chủ xe liều mình lấy đồ trong cốp khi xe máy đang cháy ngùn ngụt

(Dân Việt) Chiếc xe máy nhãn hiệu Attila do người đàn ông điều khiển đột ngột bốc cháy dữ dội trên đường Giải Phóng.

Chiếc xe máy bị cháy chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh N.N Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 8h sáng 5/3, tại đường Giải Phóng, gần bến bến xe Nước Ngầm, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo người dân, vào thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Attila lưu thông trên đường Giải Phóng, hướng bến xe Giáp Bát- bến xe Nước Ngầm. Khi xe máy đến gần bến xe Nước Ngầm đột ngột phát cháy từ phía sau xe. Ít phút sau, ngọn lửa bốc lớn cháy dữ dội. “Khi thấy xe máy bốc cháy, chủ xe đã liều mình lao đến mở cốp xe lấy đồ. Rất may người đàn ông không bị bỏng”, ông Nguyễn Văn Thái, lái xe ôm gần khu vực kể lại. Theo ông Thái, ngọn lửa bốc lớn đã bao trùm lên toàn bộ xe máy. Vụ việc xảy ra khiến tuyến đường Giải Phóng bị ùn ứ, tắc nghẽn giao thông. Lãnh đạo Công an phường Thịnh Liệt xác nhận vụ việc trên và cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dùng bình cứu hỏa mini xịt dập tắt đám cháy. Sau cháy, chiếc xe máy chỉ còn trơ khung, chủ xe rời khỏi hiện trường.

