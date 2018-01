Chùa Phổ Am vắng lặng bất thường sau vụ lập hòm công đức trái phép

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh việc Công ty CP sự kiện quốc tế Golf Việt (địa chỉ: P602, tòa nhà DC, 114 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) đưa 60 khách Trung Quốc vào chùa Phổ Am (TP.Uông Bí), phối hợp với nhà sư trong chùa lập hòm công đức thu phí bất hợp pháp 200.000 đồng/khách. Ông Phạm Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP.Uông Bí cho biết: UBND thành phố đã giao Công an, các phòng chức năng, địa phương xác minh làm rõ vụ việc, đồng thời yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT tại các tuyến, điểm du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh, cơ sở thờ tự. Tăng cường công tác kiểm tra các đoàn, tour khách quốc tế để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Cũng trong chiều 12.1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn giao UBND TP.Uông Bí chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh việc tổ chức cho người nước ngoài làm việc tại khu vực Chùa Phổ Am, việc các cá nhân, tổ chức tại Quảng Ninh mua bán tư cách pháp nhân của các doanh nghiệp trong hoạt động du lịch, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18.1.2018.