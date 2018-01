Chưa xử được sai phạm vì nguyên giám đốc BV tỉnh cáo bệnh tâm thần

(Dân Việt) Sau 3 năm làm rõ các sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Đắk Nông, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị này vẫn không được thực hiện. Ngoài lý do đây là cán bộ đã nghỉ hưu, nguyên Giám đốc BV đã "né" cơ quan chức năng bằng việc đưa ra chứng nhận bệnh tâm thần.

Giám đốc cáo bệnh tâm thần sau thanh tra

Tháng 1.2015, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã ban hành kết luận thanh tra tại BVĐK tỉnh Đắk Nông. Kết luận cho biết, quá trình đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế, quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế tại đơn vị này đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Hàng loạt thiết bị tại BVĐK tỉnh Đắk Nông vừa đầu tư đã hư hỏng, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Trong đó có nhiều sai phạm nghiêm trọng như: Thi công khối lượng không có trong thiết kế, dự toán làm vượt mức đầu tư gần 10 tỷ đồng; nghiệm thu vượt khối lượng hơn 2,1 tỷ đồng; thanh toán cho giá trị khối lượng và chi phí vận hành phần mềm quản lý không có giá trị sử dụng với số tiền 565 triệu đồng; thiết bị hệ thống khí y tế, thang máy, máy điều hòa không khí trung tâm sau khi đầu tư không sử dụng được do thường xuyên hư hỏng…

Thanh tra tỉnh Đắk Nông khẳng định, người chịu trách nhiệm chính trong những sai phạm trên là ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Giám đốc bệnh viện. Tuy nhiên, trong lúc các cơ quan chức năng đang làm rõ các sai phạm thì ông Cường nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.2.2014. Đến khi có kết luận thanh tra, ông Nguyễn Mạnh Cường đi chữa bệnh tâm thần nên tỉnh chưa thể xử lý trách nhiệm được.

Tiếp tục chờ!

Sau chỉ đạo về việc tổ chức giám định sức khỏe đối với ông Nguyễn Mạnh Cường của UBND tỉnh, ngày 29.12.2017, Sở Y tế Đắk Nông đã có cuộc họp với các bên liên quan gồm Trung tâm Giám định y khoa, Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh. Hơn 10 ngày sau cuộc họp, ngày 10.1, Sở Y tế mới có báo cáo gửi UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh xác định ông Nguyễn Mạnh Cường phải chịu trách nhiệm về những sai phạm tại BVĐK tỉnh.

Theo báo cáo này, phía Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vẫn đang tiến hành xác minh tin báo một số sai phạm trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng BVĐK tỉnh Đắk Nông theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Nông. Do đó kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục giao Công an tỉnh điều tra, xử lý sai phạm theo kết luận thanh tra. Đến khi nào có đủ tài liệu chứng cứ xử lý hình sự đối với ông Cường và những cá nhân khác thì Cơ quan điều tra sẽ căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 155 - Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 để trưng cầu giám định tình trạng sức khỏe hoặc bệnh tâm thần của bị can.

Trước đó, ngày 20.12.2017, Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Đắk Nông đã gửi văn bản yêu cầu ông Cường cung cấp hồ sơ bệnh án từ tháng 5.2015 đến thời điểm được yêu cầu. Ngày 25.12.2017, ông Nguyễn Mạnh Cường đã cung cấp cho trung tâm này 13 tài liệu (đều là bản photocopy), trong đó có một đơn thuốc của BV Tâm thần TP.Hồ Chí Minh với chẩn đoán tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Tuy nhiên, toàn bộ các tài liệu, giấy tờ này đều được thực hiện trong ngày 23.12.2017, tức sau khi có yêu cầu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Đắk Nông.