Chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số: Chỉ còn cách đích… “một bước chân”

Viettel đã bổ sung tính năng “Chuyển đổi danh bạ 11 số về 10 số” trên ứng dụng My Viettel, cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng không phân biệt thuê bao thuộc mạng nào. Sau 15 ngày có tính năng mới này, My Viettel đã trở thành ứng dụng hàng đầu về chuyển đổi đầu số với khoảng 5,7 triệu lượt sử dụng, trung bình trên 300.000 lượt mỗi ngày. Tuy nhiên để không phải thao tác nhiều lần, khách hàng nên sử dụng tính năng này trên My Viettel sau ngày 7/10/2018 (thời điểm toàn bộ 21 đầu số di động 11 số của tất cả 5 nhà mạng đều đã được chuyển đổi sang dạng 10 số). Ngoài My Viettel, người dùng cũng có thể sử dụng ứng dụng My MobiFone, My VNPT, MyVietnamobile của các nhà mạng khác. Trường hợp sử dụng ứng dụng của bên thứ ba, người dùng chỉ nên sử dụng ứng dụng đã được nhiều người thử nghiệm thành công (như Zalo) để đảm bảo không xảy ra lỗi làm sai các số điện thoại trong danh bạ.