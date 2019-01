Chuyển mạng giữ số: Thông tin cần biết cho thuê bao trả trước Vina, Mobi và Viettel

Xét về chất lượng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ data 3G/4G, Viettel đang là nhà mạng được đánh giá cao nhất hiện nay tại Việt Nam, theo kết quả đo kiểm của Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tại một số tỉnh, thành. Còn theo kết quả đo kiểm do SpeedTest (dịch vụ đo kiểm tốc độ truy cập mạng internet nổi tiếng thế giới) thực hiện, Viettel và VinaPhone so kè rất sát nhau và tạo khoảng cách rất xa so với MobiFone và Vietnamobile. Kết quả được SpeedTest thống kê từ 1,61 triệu kết quả do người dùng internet tại Việt Nam sử dụng SpeedTest trong 6 tháng đầu năm 2018. Cụ thể, dữ liệu của SpeedTest cho thấy, mạng VinaPhone đạt tốc độ trung bình tải xuống/tải lên (download/upload) tương ứng là 27,51Mbps và 13,16Mbps; mạng Viettel đạt tốc độ trung bình download/upload tương ứng là 28,22Mbps và 13,56Mbps; mạng MobiFone tương ứng đạt 14,39Mbps và 6,06Mbps; mạng Vietnamobile chỉ là 5,63Mbps và 2,35Mbps.