Cô dâu đeo 129 cây vàng: Chú rể lấy lại vàng về quê

Theo bà Út, sau khi tổ chức đám cưới ở quê, chú rể lại đem vàng về Đài Loan, đợi ngày cưới chính thức mới cho Linh.

Mới đây, nhiều người chia sẻ một clip ghi lại hình ảnh cô dâu trong đám cưới được người thân nối tiếp nhau lên sân khấu trao lắc, vòng cổ, nhẫn... bằng vàng. Người trao là mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác của cô dâu. Đặc biệt trong đó, một người đàn ông lớn tuổi, vừa trao vừa phát biểu: "Tôi cho cô dâu trang sức về nhà chồng là 50 cây vàng 24k". Trao đổi với báo Đất Việt ngày 27/9 về việc này, bà Út (ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) cho biết, tổng số vàng cô dâu tên Linh (18 tuổi, cháu ngoại bà Út) đeo không đến 129 cây. "Mặc dù người thân tặng cháu cũng nhiều vàng nhưng không đến con số 129 cây. Ngoài nhà trai mang đến còn có cha dượng, mẹ và các dì tặng cháu. Tuy nhiên, sau khi tổ chức đám cưới ở quê xong, nhà trai và mẹ cháu lại đem hết vàng về Đài Loan, bao giờ nhà trai đón cháu sang và tổ chức lại đám cưới bên nước họ thì mới chính thức cho cháu", bà Út nói. Số vàng cô dâu đeo trên người khiến nhiều người choáng váng. Ảnh: GĐVN Theo bà Út, chồng của Linh là người Đài Loan. Trong mấy ngày gia đình chú rể còn ở quê, Linh vẫn đeo vàng trên người, vừa để giữ tài sản vừa làm vật trang trí. "Vàng có nặng gì đâu mà phải tháo ra, chỉ khi sau đám cưới, chú rể về nước Linh mới tháo ra cho chú rể đem đi. Hiện tại, cháu tôi vẫn ở quê, chừng nào chú rể làm xong giấy tờ sẽ sang rước Linh", bà ngoại cô dâu chia sẻ thêm. Nói về hoàn cảnh gia đình, bà Út cho biết, trước đây gia đình bà rất nghèo nên mẹ cô dâu và các dì cô dâu phải sang Đài Loan làm ăn rồi lấy chồng bên đó. Cô dâu rạng rỡ với số vàng được tặng Chia sẻ thêm về việc này, cùng ngày, ông Lê Tuấn Nhân, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân A cho biết, sau đám cưới, Linh đã cùng chồng ngoại đi đăng ký kết hôn và được ủy ban chấp nhận. Bữa tiệc được tổ chức đơn giản, theo nét truyền thống cưới hỏi của người địa phương. Khách tham dự có hơn 300 người, chủ yếu là bạn bè, hàng xóm và người thân. Được biết, Linh là con gái út, vì thế khi lấy chồng được người thân cho nhiều vòng vàng để sau này có vốn làm ăn.

Theo Thu Hoài (Đất Việt)

