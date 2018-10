Cô gái trẻ suốt 4 năm không ăn gì do mắc bệnh lạ hiếm gặp

(Dân Việt) Căn bệnh này khiến cho một cô gái trẻ người Hà Lan không thể ăn uống bình thường và sử dụng túi hậu môn nhân tạo bên ngoài cơ thể.

Kelly Beckers (21 tuổi) ở Hà Lan bị mắc một căn bệnh gọi là tắc nghẽn đường ruột mãn tính (CIP), nó phá hủy toàn bộ đường tiêu hóa của cô, khiến cô không thể nào ăn uống một cách bình thường được. Căn bệnh này đã khiến cho ruột và dạ dày không thể nào hoạt động. Vì thế cô phải sống nhờ các chất dinh dưỡng được nạp qua đường IV vào động mạch gần tim.

Vì căn bệnh rất hiếm gặp nên đã gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, nó từng khiến cô bị ngộ độc máu, đe dọa đến tính mạng. “Nếu tôi bị bệnh một lần nữa, xác suất cao là tôi sẽ chết”, Kelly nói.

Đã nhiều lần Kelly vượt qua cơn nguy kịch, cha mẹ cô thậm chí đã nói lời từ biệt lần cuối với cô nhiều lần. Lần gần đây nhất là cô bị nhiễm trùng cách tim khoảng 3cm. Không ai có thể tin được rằng cô đã vượt qua tình trạng hiểm nghèo lúc đó. May mắn các bác sĩ đã phẫu thuật thành công.

Điều duy nhất mà căn bệnh biểu hiện rõ là nó ngăn cản Kelly ăn uống, cô đã không ăn gì trong suốt 4 năm. Và cô phải luôn đeo một cái túi hậu môn nhân tạo bên mình nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ vì điều này.

“Mọi người sẽ làm gì khi bạn bè muốn gặp gỡ trong một ngày vui vẻ. Mọi thứ chỉ xoay quanh thức ăn và tôi thì không thể tham gia vào đó”, Kelly chia sẻ.

Vì không thể làm việc do bệnh tật của mình, Kelly thường đi đến những trường học để chia sẻ cho nhiều học sinh biết được căn bệnh CIP, đồng thời cô cũng là một thành viên trong câu lạc bộ thể thao của địa phương.

Kelly nhận nuôi một con chó tên là Lyfke, nhờ có chú chó này mà cô có thể yên tâm sống một mình. Nếu thấy cô có gì bất thường, nó sẽ chạy đi tìm người giúp đỡ.

Tắc nghẽn đường ruột mãn tính (CIP) là một căn bệnh hiếm gặp xảy ra do những bất thường trong các cơn co thắt cơ bắp không tự nguyện của đường tiêu hóa. Điều này ngăn chặn thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa và xảy ra do tổn thương cơ hoặc dây thần kinh.

Các triệu chứng bao gồm: Buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, đầy hơi, táo bón. Các triệu chứng khác nhau tùy thuộc vào vị trí và mức độ của bệnh. Việc bổ sung dinh dưỡng có thể được áp dụng để ngăn ngừa giảm cân và suy dinh dưỡng cho bệnh nhân.

Các bệnh như viêm khớp dạng thấp và đái tháo đường cũng có liên quan đến CIP. Một số loại thuốc chống trầm cảm cũng có thể gây ra căn bệnh này.

Vẫn chưa có cách điều trị dứt điểm cho căn bệnh này, trong một số trường hợp nhẹ, bệnh nhân có thể chia nhỏ bữa ăn thành 5-6 lần/ngày, thực phẩm nên ít chất béo và chất xơ. Một số loại thuốc có thể giúp tăng tốc độ di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa và giảm bớt các triệu chứng.