Cô gái treo cổ tự tử nghi vì chuyện người yêu đi lấy vợ

(Dân Việt) Cô gái 18 tuổi được phát hiện chết trong tư thế treo cổ. Bước đầu xác định cô gái tự tử nghi do buồn chán chuyện người yêu đi lấy vợ.

Cô gái 18 tuổi tự tử nghi buồn chán chuyện tình cảm. Sáng 28.2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tín - Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu (Bắc Hà, Lào Cai) cho biết, Công an huyện Bắc Hà đang điều tra làm rõ nguyên nhân chị H.T.V (18 tuổi, người địa phương) tử vong trong tư thế treo cổ. Ông Tín thông tin, khoảng 18h chiều 27.2, gia đình phát hiện V tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây vải trong bếp. “Chiều bố mẹ V đi làm không ở nhà. Lúc khoảng 3h chiều mọi người vẫn thấy V đi mua bánh kẹo ăn. Đến khoảng 18h khi gia đình đi làm về gọi con không thấy liền đi tìm thì phát hiện V treo cổ bằng dây vải ở trong bếp", ông Tín thông tin. Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Cốc Lầu đã phong tỏa hiện trường để Công an huyện Bảo Hà và lực lượng chức năng vào cuộc khám nghiệm điều tra. “Bước đầu xác định, V tự tử nguyên nhân nghi do chuyện yêu đương. Trước đây, V yêu một thanh niên ở Bảo Yên, Lào Cai. Tuy nhiên, mới đây thanh niên này đi lấy vợ khác nên có thể V chán nản và tìm đến cái chết. Trước khi tử vong, điện thoại V có gọi cho ai đó và có nhắn tin hiện công an đã thu giữ để làm rõ nguyên nhân.”, ông Tín cho biết. Ông Tín cũng cho biết, trước khi V tự tử, gia đình cháu V không hắt hủi, không gây khó khăn gì cho cháu V. Bản thân V cũng không có biểu hiện buồn chán nên khi xảy ra sự việc mọi người bất ngờ và đau xót.

