Cô giáo bật khóc kể phút 3 mẹ con đuối nước được nam sinh cứu vớt

(Dân Việt) Nhớ lại phút 3 mẹ con bị đuối nước được em Hoàng Đức Hải cứu, chị Loan bật khóc nói rằng không biết lấy gì để báo đáp nam sinh đã mất.

Hàng trăm người dân tới tiễn đưa sinh viên dũng cảm Hoàng Đức Hải về cõi vĩnh hằng. Hôm qua (9.2) lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng các ban ngành, đoàn thể và hàng trăm người dân huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã tới tiễn đưa nam sinh Hoàng Đức Hải (sinh viên năm 4, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, người đã xả thân cứu 3 mẹ con bị đuối nước) về cõi vĩnh hằng. Tới đám tam Hải, nhiều người dân không cầm được nước mắt khi chứng kiến nam thanh niên trẻ tuổi với bao khát vọng hoài bão đã ra đi để lại mất mát lớn cho gia đình. Trước đó, chiều 8.2 (23 tháng Chạp), chị Lê Thị Loan (40 tuổi, giáo viên trường THCS Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) và hai con gái nhỏ ra sông thả cá tiễn ông Công ông Táo nhưng không may cả 3 mẹ con bị ngã xuống sông đuối nước. Mẹ con chị Loan may mắn được các em Hoàng Đức Hải, Lê Bá Khánh (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Hải Châu) và Lê Ngọc Vương (SN 1998, thôn Thắng Lợi, xã Hải Châu, sinh viên Trường Đại học Mỏ - địa chất) cứu thoát. Tuy nhiên, Hải bị dòng nước cuốn trôi tử vong. Nhớ lại sự việc, Khánh và Vương kể, khoảng 13h ngày 8.2, Khánh nhìn thấy cô giáo Lê Thị Loan đang cố gắng cứu vớt người con gái thứ hai là Đặng Minh Trang (học lớp 3) ngay dưới chân cầu Ghép trên sông Yên. Khánh liền nhảy xuống nước kéo cô Loan vào. Lúc này cô Loan lên bờ lại tiếp tục nhảy xuống để cứu Trang đang chới với trên mặt nước. Thấy vậy, con gái đầu của chị Loan là Đặng Thùy Linh (học lớp 8) cũng nhảy xuống cứu em cùng mẹ. Khánh liền hô hoán, kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, Hoàng Đức Hải đã nhảy xuống cứu 3 mẹ con chị Loan. Hải đẩy được em Trang vào gần bờ thì bị chìm. Lúc này, Lê Ngọc Vương nhìn thấy liền kéo em Trang lên bờ, sau đó bơi ra thêm vài mét để cứu cô Loan trong khi đó Linh đang bám dưới chân mẹ nên cũng được Vương kéo và đưa lên bờ. Chia sẻ với PV phút được Hải cùng Khánh và Vương cứu thoát khỏi “cửa tử”, chị Loan không kìm được xúc động, bật khóc nức nở. Chị Loan kể, trưa hôm đó 3 mẹ con chị đi thả cá cúng ông Công ông Táo. Sau khi thả xong thì cháu Trang bị trượt chân ngã. Chị Hải xúc động khi nhớ lại phút 3 mẹ con đuối nước được nam sinh cứu sống “Tôi lao theo cứu con nhưng không may vào vòng nước xoáy nên hai mẹ con bị cuốn xa bờ. Con gái đầu thấy thế cũng nhảy xuống sông cứu mẹ khiến cả 3 chới với trong vòng nước xoáy”, chị Loan kể lại. Chị Loan cho biết, quá trình chị được Hải cứu chị không nhớ gì. Chỉ nghe con đầu kể lại “anh Hải nhảy xuống cứu 3 mẹ con lên bờ”. “Mình cứ nghĩ những người như Hải chỉ có trong phim thôi nhưng bây giờ lại xảy ra với mình. Mình biết ơn Hải vô cùng, không biết lấy gì để báo đáp được. Mình mong muốn sau này được kết thân với gia đình Hải và xin nhận cậu làm em của mình”, chị Hải nói. Trao tặng bằng tốt nghiệp danh dự cho nam sinh cứu người Ông Nguyễn Ngọc Khương - phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cho biết, Ban giám hiệu Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp đã thống nhất sẽ trao tặng bằng tốt nghiệp danh dự cho sinh viên dũng cảm này. Đây là lần đầu tiên trường quyết định trao bằng tốt nghiệp danh dự cho một sinh viên không may qua đời khi chưa chính thức tốt nghiệp đại học. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã tặng bằng khen cho nam sinh Hoàng Đức Hải về việc xả thân cứu người gặp nạn. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Hoàng Đức Hải. Ngoài ra, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã quyết định trao Bằng khen cho hai cá nhân đã cùng em Hải tham gia quá trình cứu nạn là Lê Bá Khánh và em Lê Ngọc Vương. Nam sinh Hoàng Đức Hải được tặng bằng khen và huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm vì hành động cứu 3 mẹ con bị đuối nước.

