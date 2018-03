Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh được động viên tiếp tục giảng dạy

Đại diện công đoàn, ngành giáo dục tỉnh Long An đã đến thăm hỏi, động viên nữ giáo viên tiểu học quỳ gối xin lỗi phụ huynh.

Chiều 7/3, bà Huỳnh Thị Huệ - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An cho biết, đại diện Sở vừa thăm hỏi, động viên, tặng hoa cho nữ giáo viên quỳ xin lỗi phụ huynh được an tâm, tiếp tục công tác. Cùng ngày, đại diện Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng đã đến Trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức) thăm nữ giáo viên này.

"Hôm qua, chúng tôi cũng đã cử đoàn đến, nhưng do cô ấy bận việc nhà nên không gặp được. Hôm nay, nhân dịp 8/3, cũng là thời điểm cô đang chịu áp lực lớn từ dư luận nên chúng tôi tiếp tục đến trường để chia sẻ với cô, cũng như động viên các thầy cô còn lại tại trường", bà Huệ nói.

Theo bà Huệ, sáng nay, nữ giáo viên vẫn đến trường dạy nhưng còn rất mệt mỏi vì áp lực. Chia sẻ với đoàn, cô cảm ơn sự quan tâm của các đoàn thể và người dân mấy ngày qua, hứa sẽ cố gắng vượt qua để tiếp tục công tác tốt.

Trường tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoàng Nam.

Ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh. "Khi có kết quả, chúng tôi sẽ xem xét xử lý về mặt Đảng đối với phụ huynh, còn trong quá trình xác minh nếu thấy có dấu hiệu hình sự sẽ nhờ công an vào cuộc", ông Tươi nói và cho biết, chậm nhất đến ngày 9/3 sẽ có báo cáo kết quả xử lý vụ việc, địa phương sẽ họp báo công khai để người dân được biết.

Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An cũng cho biết, công an địa phương đã đến ghi nhận vụ việc, để đảm bảo an ninh trật tự, chứ chưa phải là quá trình điều tra vụ án.

Nguồn tin khác cho hay, do tường trình của nữ giáo viên và phụ huynh có nhiều nội dung không thống nhất nhau, nên ngành chức năng có thể sẽ phải nhờ công an vào cuộc xác minh.

Trước đó, cuối tháng 2, tại Trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An), ông Võ Hòa Thuận (nguyên cán bộ tư pháp xã, hiện là luật sư tập sự Đoàn luật sư TP HCM) cùng nhóm phụ huynh tìm gặp nữ giáo viên phản đối vì cho rằng cô phạt học sinh quỳ gối, khiến các em sợ phải nghỉ học.

Trong lúc nói chuyện, cô giáo đã quỳ gối xin lỗi phụ huynh. Tường trình tại cơ quan chức năng, ông Thuận phủ nhận việc mình ép cô giáo quỳ, còn nữ giáo viên cho biết mình bị phụ huynh buộc nhiều lần nên mới quỳ 40 phút. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc, yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc.