Công an bị chém đứt tai: Bất ngờ, chủ quan

Công an bị chém đứt tai: Bất ngờ, chủ quan

Bị yêu cầu dừng xe vì có hành vi lạng lách, đánh võng, đối tượng chém hai cán bộ công an trọng thương.

Hai cán bộ công an bị đối tượng chém khi làm nhiệm vụ là anh Đinh Quang Thiện (công an viên thuộc Công an thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai) và Thượng uý Đặng Văn Mạnh (Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Thiện, Gia Lai).

Ngày 3/10, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang điều tra đối tượng Đinh Văn Mạnh (SN 1993, thôn Kế Tân, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) về hành vi chém 2 chiến sĩ công an.

Chia sẻ với PV, ông Đinh Văn Chinh - Chủ tịch UBND TT Phú Thiện cho biết, công an viên Thiện bị chém hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Hiện cán bộ công an này vẫn đang phải nằm điều trị và theo dõi. Theo chẩn đoán, anh Thiện bị khâu nhiều mũi trên đầu và vai.

Thông tin về sự việc, ông Chinh nói: "Trước đó tôi chỉ đạo anh em khi tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trên tinh thần nhắc nhở vi phạm, nhắc nhở để người dân hiểu được lỗi của mình, mức lỗi nào, tuy nhiên trong khi anh em nhắc nhở thì xảy ra tình huống bất ngờ thế khiến anh em trở tay không kịp.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, anh Thiện bị đối tượng hành hung bất ngờ và công an cũng có chút chủ quan, cứ nghĩ rằng mình tham gia xử lý an toàn giao thông bình thường nên bị đối tượng dùng hung khí đánh lại. Hơn nữa khi tham gia vào xử lý an toàn giao thông, cán bộ công an không mang theo công cụ gì hỗ trợ phòng thủ nên bị đối tượng vi phạm manh động hung hăng chém lại.

Trong trường hợp này, anh em không phải liều lĩnh mà bị như vậy. Anh em cũng không có lời lẽ nào khiến đối tượng bức xúc bởi ttrong quá trình làm việc, công an thị trấn chỉ nhắc nhở người dân.

Sự việc này khiến chúng tôi rất buồn lòng. Đây cũng là bài học với anh Thiện nói riêng và công an nói chung, dù làm nhiệm vụ phải luôn cảnh giác, có biện pháp phòng tránh để xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm".

Ảnh minh họa

Ông Chinh thông tin tiếp, đối tượng chém công an trước đó đã bị công an huyện yêu cầu dừng xe để đo nồng độ cồn. Sau khi không phát hiện sai phạm, thanh niên được cho phép đi. Tuy nhiên, nam thanh niên lại quay lại và được anh Thiện giải thích. Khi đang giải thích thì anh Thiện bị đối tượng chém.

Nhận xét về cán bộ công an thị trấn bị chém, ông Chinh cho biết anh Thiện là cán bộ công an luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng ngày một cán bộ công an huyện Phú Thiện thông tin, Thượng úy Đặng Văn Mạnh sau khi nhập viện cấp cứu hiện đã tỉnh táo và đang tiếp tục được điều trị theo dõi tại bệnh viện tỉnh Gia Lai. Cán bộ công an bị đối tượng chém đứt tai trái, đứt cơ bắp tay trái nhưng không bị ảnh hưởng tới sọ não.

"Trong quá trình công tác, Thượng úy luôn là cán bộ năng nổ và đạt được nhiều thành tích. Thượng úy Mạnh cũng đã nhiều lần được khen thưởng. Trong tình huống đó cán bộ công an cũng không lường trước được về đối tượng manh động như thế để xảy ra sự việc không mong muốn" - vị cán bộ công an nhận định.

Trước đó, khoảng 20h30 tối 2/10, Đội CSGT (Công an huyện Phú Thiện) thực hiện nhiệm vụ trên QL 25, đoạn qua thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện thì phát hiện Mạnh điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng.

Tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra nhưng Mạnh lại cầm một con dao rựa chém vào đầu anh Đinh Quang Thiện (Công an viên của thị trấn Phú Thiện). Chưa dừng lại, đối tượng này còn liên tục chém vào xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT. Trong lúc vây bắt đối tượng, thượng úy Đặng Văn Mạnh bị đối tượng chém trọng thương.