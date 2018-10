Công an Cà Mau khẳng định vụ phá khóa kho mỹ phẩm là đúng quy định

(Dân Việt) Liên quan đến vụ việc lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau tiến hành phá khóa kho hàng của Công ty TNHH MTV Mỹ Phẩm N-Collagen (Công ty N-Collagen, khóm 4, phường 4, TP.Cà Mau, Cà Mau) để kiểm tra do nhân viên bất hợp tác, ngày 13.10, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, việc thi hành công vụ của lực lượng công an là đúng quy định.

Theo đó, căn cứ mà Công an tỉnh Cà Mau đưa ra là Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, có hiệu lực ngày 1.7.2013. Tại các điều 123 và 129 của Luật này cho phép trong trường hợp bắt quả tang vi phạm hành chính, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế có thẩm quyền quyết định khám nơi cất giữ hàng tại nơi kinh doanh. Việc khám và thu giữ mỹ phẩm tại kho hàng của Công ty N-Collagen là trường hợp có vi phạm quả tang. Bởi trước đó, khi khám kho hàng, lực lượng công an đã bắt quả tang ông Mã Cáo (70 tuổi, ngụ khóm 6, phường 6, TP.Cà Mau, người vận chuyển thuê) đang vận chuyển 2 thùng mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ như quy định. Ông Cáo cho biết mình chuyển 2 thùng hàng trên đến phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) để giao cho một người tên Trang. Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV. Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, trưa 9.10, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế cùng các đơn vị có liên quan đã tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty N-Collagen. Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra, nhân viên công ty này phản ứng rất mạnh, đẩy lực lượng công an ra khỏi kho rồi khóa cửa, bỏ đi. Trước phản ứng mạnh từ người của công ty, đại tá Trương Ngọc Danh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã đến hiện trường chỉ đạo vụ việc. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành phá khóa kho hàng vào kiểm tra. Số mỹ phẩm được lực lượng chức năng kiểm tra và niêm phong. Ảnh: H.Đ. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã niêm phong tạm giữ 186 kiện (mỗi kiện đều bằng giấy carton) gồm nguyên liệu, phụ liệu, bao bì, tem “chống hàng giả”, dụng cụ dùng để sang chiết, pha chế, đóng gói mỹ phẩm và mỹ phẩm đã thành phẩm của Công ty N-Collagen. Ngoài ra, trong kho còn có một thau nhựa chứa mỹ phẩm đang pha chế (trọng lượng 10,2kg), 3 can nhựa chứa dung dịch dùng để pha chế mỹ phẩm (trọng lượng 27kg), 70 bao bì bằng giấy carton có in tên Công ty N-Collagen (chưa qua sử dụng). Công ty này do Trần Thị Bích Ngân (23 tuổi, ngụ khóm 6, phường 6, TP.Cà Mau) làm Giám đốc và Trần Thái Nguyên (37 tuổi, anh ruột của Ngân) làm quản lý kho hàng. Hiện lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tag: kiểm tra kho hàng mỹ phẩm, chống đối lực lượng chức năng, Công ty TNHH MTV Mỹ Phẩm N-Collagen, cà mau, mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc