Công an Đà Nẵng thành lập các Tổ công tác đặc biệt trấn áp tội phạm

(Dân Việt) Nhằm tích cực phòng ngừa, kịp thời trấn áp các loại tội phạm, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định thành lập và ra mắt Tổ công tác đặc biệt.

Ngày 28.12, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt các Tổ công tác đặc biệt theo Kế hoạch 911 của Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên.

Theo đó, lực lượng này được thành lập lực lượng tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tên gọi tắt là lực lượng 911.

Lực lượng 911 bao gồm 3 tổ công tác, mỗi tổ công tác có 12 cán bộ, chiến sĩ được điều động từ các phòng như Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng chống ma túy, Cảnh sát 113… do lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng là Tổ trưởng.

Theo kế hoạch của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đề ra, các Tổ công tác 911 sẽ tập trung tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn giáp ranh, địa bàn tập trung nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng, nhiều khách du lịch.

Lực lượng trên sẽ tập trung dừng, kiểm tra, xử lý người, phương tiện tham gia giao thông nghi vấn phạm tội, nghi vấn tàng trữ trái phép các loại vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ, chất ma túy, chất cháy nổ, hàng hóa không có giấy tờ, nhãn mác chứng minh nguồn gốc, xuất xứ… và các đối tượng thanh thiếu niên nhuộm tóc, xăm hình và đeo hoa tai…, điều khiển ô tô, mô tô, xe gắn máy lạng lách đánh võng, nẹt pô, chở quá số người quy định và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm pháp khác khi tham gia giao thông.

Tổ công tác đặc bệt của Công an TP.Đà Nẵng được ra mắt vào ngày 29.12. Ảnh: Đình Thiên

Phát biểu tại buổi ra mắt Tổ công tác đặc biệt, Giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật ngày càng phức tạp, khó lường, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch về tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

"Tôi mong muốn sau khi các Tổ công tác 911 được triển khai sẽ góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luạt, nâng cao vị thế, vai trò của lực lượng công an thành phố, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố an bình, văn minh, hiện đại, “thành phố 4 an”, Thiếu tướng Viên nói.

Được biết, các Tổ công tác 911 được trang bị nhiều công cụ để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm trên địa bàn thành phố và do Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng ban chỉ đạo.