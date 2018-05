Công an đang truy bắt nhóm trộm xe đâm chết 2 hiệp sĩ

(Dân Việt) Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh sáng 14.5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu đại diện Công an TP.HCM báo cáo kết quả điều tra vụ việc nhóm trộm xe SH đâm chết "hiệp sĩ" xảy ra tối hôm qua (13.5) đến thời điểm hiện tại.

Báo cáo với cử tri và Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, Thiếu tướng Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc Công An TP.HCM cho biết vụ việc tối 13.5 có 4 đối tượng thực hiện hành vi trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3 và bị các "hiệp sĩ đường phố" phát hiện, truy bắt.

Thiếu tướng Ngô Minh Châu.

Trong quá trình các "hiệp sĩ" vây bắt đã bị nhóm trộm xe chống trả và có đối tượng rút dao tự chế đâm chết 2 hiệp sĩ và 3 hiệp sĩ khác bị thương. Ngay sau vụ việc, đại tá Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công An TP.HCM đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra, thu thập thông tin.

Sáng nay, Công an TP.HCM do Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc trực tiếp chỉ huy đang tiến hành điều tra, hiện đã phát hiện được tung tích của nhóm đối tượng trộm xe này và đang tiến hành truy bắt. Khi có thông tin mới, Công an TP.HCM sẽ thông báo cho cử tri và cơ quan báo chí.