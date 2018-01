Công an điều tra về "kẻ xấu rải đinh trên đèo Thung Khe"

(Dân Việt) Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về thông tin nhiều phương tiện giao thông đi qua đèo Thung Khe thuộc địa phận 2 huyện Mai Châu và Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình dính đinh ốc vít và bị thủng lốp. Cánh tài xế đã dừng xe và nhặt được rất nhiều đinh bắn tôn dài khoảng 10cm nằm rải rác trên đường.

Anh Nam Việt - lái xe chuyên chạy tuyến Hà Nội – Sơn La là người đã nhặt được cả nắm đinh bắn tôn trên Quốc lộ 6 thuộc đèo Thung Khe. Anh Việt chia sẻ: "Ngày 16.1, tôi lái xe đến chân đèo Đá Trắng (Thung Khe) thấy xe ben 2,5 tấn dừng lại. Tôi nhìn quanh thấy nhiều đinh vít nằm trên mặt đường nên dừng xe lại và tham gia "làm sạch" mặt đường. Thời điểm đó cũng có mấy xe con khác mang biển 29 cùng tham gia nhặt đinh với chúng tôi. Tổng cộng tôi nhặt được gần chục đinh vít, loại còn mới, rất sắc, nhọn và dài; đủ gây nguy hiểm cho tất cả các loại lốp ô tô, xe máy".

Số đinh anh Việt nhặt được.

Sau khi nhặt hết số đinh trên đường, anh Việt cùng các tài xế khác mới tiếp tục di chuyển. Sự việc này dấy lên lo ngại: Có thể đoạn đèo Đá Trắng đã bị một số kẻ xấu rải đinh để kiếm lợi? Đèo Đá Trắng dài nhiều km, dốc lớn với nhiều khúc cua rất nguy hiểm, nếu xe bị dính đinh rất dễ mất lái lao xuống vực hoặc gây tai nạn.

Đèo Thung Khe, tỉnh Hòa Bình.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV Dân Việt, Công an huyện Tân Lạc đã lên tiếng trấn an các tài xế. Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Mai Châu, cho biết: Hiện công an huyện đã nắm đươc thông tin và đang xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan.