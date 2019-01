Công an Đồng Nai nói về vụ bí thư xã bị truy sát đứt gân tay

Đang trên đương về nhà, huyện Ủy viên, Bí thư xã bị nhóm giang hồ chặn lại dùng hung khí truy sát và bị thương.

Chiều ngày 3-1, trong buổi Họp báo do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, Trung tá Lê Hoàng Ngân-Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin thêm về vụ Huyện Ủy viên, Bí thư xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) bị chém thương tích nặng.

Theo Trung tá Ngân, vào ngày ông Nguyễn Văn Thành, huyện Ủy viên, Bí thư xã Bình Minh đang trên đương về nhà thì bị hai đối tượng dùng hung khí đuổi theo chém bị thương tay.

“Công an tỉnh cũng xác định được tính chất vụ việc tại địa phương. Tuy nhiên vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin. Khi nào có kết luận điều tra của cơ quan công an chúng tôi sẽ thông tin sau”, trung tá Ngân nói thêm.

Như PLO.VN đưa tin, sáng 24-12, ông Thành đang đi trên đường thì bất ngờ bị nhóm người dùng dao lao vào chém nhiều nhát bí thư xã. Để bảo toàn tính mạng, ông Thành giơ tay lên đỡ thì bị chém đứt gân. Sau khi gây án nhóm người này bỏ đi, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu.

Một số thông tin ban đầu cho hay nguyên nhân dẫn đến vụ chém bí thư xã Bình Minh có khả năng liên quan đến đất đai.