Công an được huy động để bảo vệ lễ cầu an chùa Phúc Khánh

(Dân Việt) Chiều nay, 1.3 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), rất đông cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, trật tự an ninh phường đã được huy động để đảm bảo an ninh buổi lễ cầu an, giải hạn dịp rằm tháng Giêng.

Trong ngày 1.3, hàng nghìn người đã đến chùa Phúc Khánh thắp hương, làm lễ khấn phật và chuẩn bị cho lễ cầu an diễn ra vào tối cùng ngày. Như một thông lệ cứ đến ngày này rất đông người đến đăng kí lễ cầu an và giải hạn. 19h khóa lễ cầu an mới bắt đầu nhưng từ trước đó nhiều tiếng, đã có rất đông người đến chùa. Từ 15h -16h người dân đã ngồi kín mọi khoảng trống giữa sân chùa Phúc Khánh. Để đảm bảo an ninh, ngay từ chiều, công an quận Đống Đa đã cử hàng trăm chiến sĩ quây rào ngăn đường, hướng dẫn người dân tới dự lễ. Hiên chùa, bậc thang đều không một chỗ ngồi. Để tránh tình trạng người dân chen nhau như mọi năm, Ban tổ chức lễ hội và lực lượng an ninh quận Đống Đa được tăng cường và siết chặt đảm bảo an ninh, tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Quanh khu vực bên trong chùa... ... mọi khoảng trống đều được người dân "lót dép" ngồi đợi đến giờ làm lễ Nhiều người dân có mặt từ 13h chiều nhưng cũng có những người thậm chí có mặt từ sáng sớm. Mỗi người được phát sách Phật... ...để đọc trước khi đến giờ làm lễ Nhiều người tranh thủ làm lễ trước khi đến giờ cầu an. Đến 17h chiều, trong khuôn viên chùa Phúc Khánh dường như không còn chỗ trống, phía bên ngoài nhiều người chắp tay vái vọng vào trong. Đồ lễ của người dân quanh khu vực thờ tự. Được biết, công an quận Đống Đa đã huy động lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, trật tự an ninh phường để đảm bảo an ninh buổi lễ cầu an.

