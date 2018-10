Công an kết luận bước đầu 4 người một nhà treo cổ tự tử ở Hà Tĩnh

(Dân Việt) Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, công an xác định 4 nạn nhân ở xã Kỳ Hợp, (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tử vong do treo cổ. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do nợ nần.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, công an xác định nguyên nhân tử vong của anh N.T.T (SN 1989), chị N.T.H.Th (SN 1994) cùng hai con N.Đ.K (SN 2012) và N.T.H.T (SN 2014) là do treo cổ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 2 bức thư của vợ chồng để lại nói đến uẩn khúc, bí bách, nợ nần trong cuộc sống nên tìm đến cái chết. Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, đồng thời thông tin về nguyên nhân điều tra ban đầu về cái chết của 4 người. Theo ghi nhận của PV tại xã Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), anh T mồ côi bố mẹ từ nhỏ, còn bên nhà vợ chỉ còn mỗi bố. Gia đình anh T thuộc hộ cận nghèo. Ngôi nhà vừa xây do chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ. Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Liễu (chị gái anh T) kể lại: “Cách đây không lâu, em T vào Quảng Bình và ăn trộm của người dân một chiếc điện thoại 5 triệu đồng nên bị công an bắt. Nhưng sau đó, em T được cho tại ngoại về nhà”. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. “Hoàn cảnh vợ chồng T rất khó khăn. Ngôi nhà đang xây dở được chính quyền hỗ trợ 40 triệu. Do gia đình chưa có tiền bỏ thêm nên nhà chưa hoàn thiện được. Vừa qua, vợ chồng T mượn của anh X (người cùng xóm) 74 triệu đồng. Mấy hôm nay, anh X có đến đòi, vợ chồng T nói chưa có, xin khất một thời gian”, chị Liễu cho biết. Còn ông Nguyễn Văn Hà (bố vợ anh T) cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên đang được cơ quan công an đang làm rõ. Nhưng thời gian qua, tôi thấy có người tên X cùng xã nhiều lần đến đòi nợ. Vợ chồng nó mượn hơn 70 triệu đồng để giải quyết vụ việc”. Người dân lập hòm công đức quyền góp tiền tổ chức đám tang cho 4 người trong gia đình anh T. “Sáng hôm đó, tôi và chị gái T đến nhà thì phát hiện cả 4 người tự tử trong phòng ngủ, để lại 2 lá thư tuyệt mệnh với nội dung cuộc sống bế tắc, bao nhiêu áp lực không có lối thoát. Tôi đau xót, bàng hoàng ngã quỵ giữa nhà”, ông Hà cho biết. Trước đó, như báo Dân Việt đã đưa tin, sáng 20.10, tại Kỳ Hợp (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện 4 người trong gia đình treo cổ. Nạn nhân được xác định là anh N.T.T (SN 1989), chị N.T.H.Th (SN 1994) cùng hai con N.Đ.K (SN 2012) và N.T.H.T (SN 2014).

Tag: Kết luận bước đầu, 4 người một nhà treo cổ tự tử, 4 người treo cổ tự tử, cả gia đình tự tử, Công an tỉnh Hà Tĩnh