Công an Lai Châu và 5 bài học trong xây dựng nông thôn mới

(Dân Việt) Là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh, xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình phát triển lâu dàu, bền vững ở khu vực nông thôn, các lực lượng ngành công an tại Lai Châu đã có nhiều tham mưu, đóng góp, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Với đường biên giới dài 265,1km tiếp giáp với Trung Quốc, có 2 cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng và U MA Tu Khòong, đây là yếu tố thuận lợi để Lai Châu phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động. Trong khi đó, nhận thức về pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; trình độ tổ chức quản lý, điều hành của cán bộ cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình hiện nay.

Trước tình hình trên, đòi hỏi lực lượng Công an Lai Châu, đặc biệt là lực lượng công an xã phải có trình độ, năng lực, phẩm chất nhằm đáp ứng yêu cầu công tác. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược, trong những năm qua, Công an Lai Châu đã chủ động tham mưu, củng cố kiện toàn lực lượng công an xã đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cấp, các ngành tham gia làm đường giao thông nông thôn, cứng hóa nền nhà, trồng cây, quét dọn vệ sinh đường làng ngõ bản… (Ảnh: laichaugov.vn)

Trong quá trình chỉ đạo xây dựng, củng cố lực lượng công an xã, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Công an Lai Châu rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Đầu tiên, cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp cần quán triệt sâu sắc, quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố lực lượng công an, nhất là công an cấp cơ sở có phẩm chất đạo đức, trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng thời tham mưu, đề xuất ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác, đảm bảo công an xã hoạt động hiệu quả.

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của Bộ Công an, theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện và xã bám cơ sở”… Cần phải cân nhắc kỹ lưỡng lộ trình từng bước chính quy hóa lực lượng công an xã đang hoạt động hiện nay. Trước mắt củng cố, bố trị nhân sự đủ tiêu chuẩn để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Thứ ba, theo Công an Lai Châu, lực lượng công an nói chung, công an xã nói riêng cần làm tốt công tác nắm địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền; kịp thời giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, không để diễn biến phức tạp.

Lực lượng Công an Lai Châu đã đóng góp một phần không nhỏ cho những thành công bước đầu của phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". (Ảnh: laichau.gov.vn)

Phát huy vau trò của trưởng dòng họ, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời phối hợp các ban ngành…tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Thứ tư, bài học kinh nghiệm Công an Lai Châu rút ra từ thực hiện thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng công an, giai đoạn 2016 – 2018 là quan tâm, đảm bảo các chế độ chính sách, đặc biệt nâng mức phụ cấp cho lực lượng công an xã.

Điều này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng này… Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, quy trình, chế độ công tác,… phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, chiến sĩ.

Cuối cùng, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm động viên, khích lệ quần chúng nhân dân tích cực tham gia, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.