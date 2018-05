Công an lên tiếng về việc CSGT bị tố đạp xe và đánh người đi xe máy

(Dân Việt) Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đang điều tra làm rõ vụ lực lượng CSGT của cơ quan này bị tố đạp xe và đánh người đi xe máy dẫn đến tai nạn giao thông.

Đến sáng nay (11.5), nạn nhân Nguyễn Duy An (17 tuổi, trú thôn Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền) vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong tình trạng bị trọng thương.

Tiếp xúc với PV Dân Việt, chị Nguyễn Khoa Bích Ngọc (mẹ nạn nhân) cho biết, An bị đa chấn thương, lúc tỉnh lúc hôn mê và bác sĩ nói sức khỏe của con trai chị đang rất xấu.

Nạn nhân Nguyễn Duy An đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng trọng thương.

Theo chị Ngọc, nguyên nhân khiến con trai chị bị như hiện nay là do bị CSGT rượt đuổi và đánh khi đang chạy xe máy dẫn đến bị ngã xe vào tối 9.5 tại đoạn đường thuộc thôn Đông Thượng, làng Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa.

Theo tìm hiểu của PV, An bị tai nạn vào khoảng 19h10 ngày 9.5. Vào khoảng thời gian trên, An đang chạy xe máy trên tuyến quốc lộ 49 theo hướng về làng Mỹ Xuyên thì bị lực lượng của tổ tuần tra Công an huyện Phong Điền rượt đuổi. Khi An chạy đến đoạn đường bê tông rẽ vào thôn Đông Thượng của làng Mỹ Xuyên thì bị ngã xe dẫn đến trọng thương, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Một số nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy xe mô tô của CSGT Công an huyện Phong Điền, trên xe có 2 người, đuổi theo xe máy do An điều khiển. Sau khi An bị ngã xe dẫn đến trọng thương, lực lượng CSGT không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà rẽ vào đường khác rồi một lúc sau mới quay lại hiện trường để vờ như không biết trước vụ tai nạn.

Theo chị Ngọc, từ khi vào cấp cứu tại bệnh viện đến nay, những lúc tỉnh dậy con chị nói rằng mình bị tai nạn là do bị lực lượng CSGT đuổi theo đánh đập và đạp xe.

Theo hình ảnh trong các video clip do người dân cung cấp cho PV, sau khi vụ việc xảy ra, rất đông người dân xã Phong Hòa kéo đến hiện trường bày tỏ bức xúc vì cho rằng lực lượng CSGT gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân.

Trao đổi với PV, thượng tá Trần Tư Khoa - Phó trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết, hiện vụ việc này đang được Công an huyện điều tra làm rõ. Theo ông Khoa, vào thời điểm Nguyễn Duy An bị tai nạn, tổ tuần tra đặc biệt của Công an huyện Phong Điền gồm 12 người làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 49. Lực lượng của tổ này phát hiện An chạy xe không đội mũ bảo hiểm và trong tình trạng đã uống say nên đuổi theo.

Ông Khoa bảo rằng không có chuyện lực lượng của tổ tuần tra đánh đập và đạp xe khiến An bị tai nạn mà là thanh niên này tự ngã. “Anh em ép vô đó thôi có đạp có đấm gì đâu” - ông Khoa nói. Ông Khoa còn khẳng định vụ việc này là “việc nhỏ xé ra lớn” nên khiến người dân kéo đến làm ầm ĩ.

Theo người nhà nạn nhân An và những người cùng làm việc với nạn nhân tại một cơ sở mộc mỹ nghệ ở làng Mỹ Xuyên, An là người rất ngoan hiền và chưa bao giờ sử dụng rượu bia.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.