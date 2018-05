Công an nổ súng trấn áp người đàn ông đe dọa đâm nữ chủ quán cơm

(Dân Việt) Mang kéo tới đòi đâm nữ chủ quán cơm không được, người đàn ông bỏ đi. Ít phút sau, đối tượng quay lại cầm dao đòi chém chủ quán, công an phải nổ súng khống chế đưa về trụ sở.

Chiều 16.5, Công an phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, vừa nổ súng khống chế người đàn ông (chưa rõ lai lịch) dùng kéo và dao tấn công nữ chủ quán cơm trên đường Vạn Kiếp.

Theo Công an phường 3, quận Bình Thạnh cho biết, khoảng 12h15 cùng ngày, người đàn ông (khoảng 30 tuổi) điều khiển xe máy tới quán cơm ở đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh rồi bất ngờ rút trong người ra một cây kéo chạy vào tấn công 1 người phụ nữ (chủ quán quán cơm).

Công an tại hiện trường. Ảnh: C.T

Nạn nhân phát hiện nên đã hô hoán và bỏ chạy ra bên ngoài. Khi thấy người dân chạy lại, người đàn ông vội lên xe tẩu thoát. Sự việc khiến nhiều người hoảng sợ nên đã báo công an địa phương.

Một lúc sau, người đàn ông điều khiển xe máy cầm theo dao trở lại quán cơm tìm chủ quán để đòi chém. Lực lượng công an có mặt khuyên can người này bỏ dao để giải quyết nhưng đối tượng không chịu. Sau một lúc, công an đã phải nổ súng bắn chỉ thiên, khống chế đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở.

Bước đầu, người đàn ông khai từng làm nhân viên của quán cơm. Do có mâu thuân nên đối tượng đã nghỉ việc, nhưng vẫn bực tức nên cầm kéo và dao tới “nói chuyện” với chủ quán. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.