Công an tỉnh nói gì về thông tin “chim lợn” tại đường tránh TP.Huế?

(Dân Việt) Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nói về thông tin “chim lợn” trên tuyến quốc lộ 1A tránh TP.Huế.

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng tại tuyến quốc lộ 1A tránh TP.Huế (tên thường gọi là đường tránh Huế) có một số người được gọi là “chim lợn” cảnh giới lực lượng chức năng, nhà báo hoặc giăng bẫy tài xế để phục vụ cho những mục đích mờ ám của cảnh sát giao thông (CSGT).

Đặc biệt, mới đây nhất, tại tỉnh này xuất hiện thông tin một phóng viên trong lúc tác nghiệp bị “chim lợn” hành hung. Một số phóng viên ở tỉnh trong quá trình tác nghiệp gần các chốt CSGT trên đường tránh Huế cũng thường bị “chim lợn” quấy rầy, làm phiền.

Thông tin về "chim lợn" tại tuyến quốc lộ 1A tránh TP.Huế xuất hiện nhiều trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức mới đây, thông tin về “chim lợn” tại đường tránh Huế đã được một phóng viên đặt câu hỏi với lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trả lời về vấn đề này, đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ông không dám khẳng định có hay không có tình trạng trên tại đường tránh Huế. Theo đại tá Sơn, trong lực lượng công an có nhiều người tốt, đồng thời cũng không tránh khỏi có những người thế này thế kia và trên thực tế nhiều trường hợp công an vi phạm đã bị xử lý.

Đối tượng nghi là "chim lợn" quấy rầy phóng viên trên đường tránh Huế. Ảnh: Hà Oai

Ông Sơn cho hay, bản thân ông phụ trách mảng điều tra, mảng giao thông do người khác phụ trách và ông chưa nghe thông tin về tình trạng trên, nhưng nếu có Công an tỉnh sẽ xử lý.

Ông Sơn nói rằng, công an phải làm việc đúng quy trình và ông mong PV cung cấp thông tin bằng kênh nào đó để Công an tỉnh có hướng giải quyết.