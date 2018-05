Công an TP Hà Nội: Xử lý theo pháp luật vụ tài xế Mai Linh bị đánh

Công an quận Nam Từ Liêm đã có báo cáo lên Công an TP Hà Nội vụ tài xế taxi Mai Linh bị đánh và nhận được chỉ đạo làm rõ vụ việc, ai sai phạm đến đâu, xử lý đến đó theo đúng quy định pháp luật, không bao che.

Sáng nay 14.5, theo một nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, Công an quận Nam Từ Liêm đã có báo cáo vụ tài xế taxi hãng Mai Linh (tài xế Đinh Văn Điềm) bị người điều khiển xe Mercedes cầm gạch đánh vào đầu sau mâu thuẫn giao thông ở quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) lên Công an TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo làm rõ vụ việc, ai sai phạm đến đâu, xử lý đến đó theo đúng quy định pháp luật, không bao che.

Hình ảnh tài xế Điềm bị đánh do camera ghi lại

Nguồn tin cho biết: "Trước đó, tại Công an phường Cầu Diễn, tài xế Đinh Văn Điềm đã tự tay viết giấy hòa giải sau khi vào viện nhưng tài xế Điềm sau đó đã bác thông tin này. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ sự việc này".

Trong đơn, Công ty CP Mai Linh miền Bắc kiến nghị Công an quận Nam Từ Liêm xem xét, xử lý hành vi đánh người gây thương tích của bố con anh Nguyễn Vũ Thái (người điều khiển xe Mercedes cầm gạch đánh tài xế Đinh Văn Điềm) để đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật, bảo vệ người lao động và răn đe không để các sự việc đáng tiếc xảy ra.

Trong khi đó, theo quan điểm của lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm trong vụ việc là sai đến đâu xử lí đến đó theo đúng pháp luật.

Hiện đội điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm đang xử lí vụ tài xế taxi bị đánh - Ảnh: Trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm

Công an đến làm việc với tài xế Điềm tại bệnh viện

Nguồn tin từ Công an quận Nam Từ Liêm cũng cho biết thêm hiện tài xế Điềm đang nằm viện không đến làm việc với cơ quan công an, do vậy cơ quan công an sẽ cử cán bộ tới làm việc với tài xế Điềm.

Đến chăm sóc chồng tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an, chị Nguyễn Thị Liên, vợ tài xế Điềm, cho biết: "Từ lúc chồng tôi bị như thế, gia đình rất lo lắng, gia đình ở quê chỉ làm ruộng chứ không có việc gì khác nên hoàn cảnh rất khó khăn. Mấy hôm nay tôi phải lên đây để chăm chồng, chồng tôi phải khâu ở sau đầu, sức khỏe không ổn định. Bây giờ gia đình chỉ biết làm đơn gửi đến các cơ quan công an mong muốn xử lí sự việc theo đúng pháp luật. Phía gia đình người đánh chồng tôi cũng không hề có động thái gì hỏi han cả".

Chị Nguyễn Thị Liên, vợ tài xế Điềm

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 11.5, trên mạng xã hội xuất hiện video clip 2 chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường, chưa va chạm với nhau nhưng chắn lối đi của nhau. Ngay sau đó, tài xế chiếc xe Mercedes phía trước xuống xe và có lời qua tiếng lại với tài xế chiếc taxi Mai Linh phía sau. Người điều khiển xe Mercedes sau đó lấy viên gạch ở bên đường đuổi đánh liên tiếp vào đầu nam tài xế xe taxi.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 17 giờ 35 ngày 10.5, tại đoạn đường trước số nhà 65 Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tài xế taxi Mai Linh được xác định là anh Đinh Văn Điềm, người điều khiển xe Mercedes là anh Nguyễn Vũ Thái.

