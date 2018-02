Công an truy tìm chồng sản phụ đánh bác sĩ vì chuyện quay phim vợ đẻ

(Dân Việt) Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm chồng sản phụ hành hung dã man bác sĩ vừa mổ đẻ thành công cho vợ.

Một trong hai bác sĩ bị đánh phải nhập viện điều trị

Liên quan đến vụ việc bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái bị hành hung dã man sau khi mổ đẻ, ngày 22.2, Công an TP.Yên Bái đã ra thông báo truy tìm Lê Hồng Nam (SN 1985, trú tại số 240, đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), đối tượng bị tình nghi gây thương tích cho bác sĩ.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cho biết, trưa 20.2, Lê Hồng Nam đưa vợ là Quách Thị Phương Thảo (SN 1993) vào Bệnh viện Sản nhi Yên Bái để sinh con.

Sau khi có chỉ định phẫu thuật lấy thai, sản phụ Thảo được chuyển vào phòng mổ.

Quá trình các bác sĩ đang mổ đẻ cho sản phụ Thảo, Nam đã trèo lên lan can để quay phim, chụp ảnh. Thấy việc làm của Nam không đúng với nội quy của bệnh viện nên nhân viên bệnh viện đã nhắc nhở người nhà của sản phụ Thảo. Bị nhắc nhở, Nam đã phản ứng gay gắt, lăng mạ và dọa đánh các bác sĩ.

Đến 11h40 phút cùng ngày, các bác sĩ ra khỏi phòng mổ đã bị Nam cùng một số đối tượng khác lao vào hành hung, khiến hai bác sĩ là Phạm Hải Ninh, Khoa Gây mê hồi sức và bác sĩ Hoàng Đức Trung, Khoa Sản, bị thương.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, Công an TP.Yên Bái đã vào cuộc điều tra. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây ra vụ “Cố ý gây thương tích” là Lê Hồng Nam.

Theo thông báo truy tìm người của Công an TP.Yên Bái ngày 22.2, sau khi xảy ra sự việc Nam đã bổ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái đề nghị ai nếu phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng thông tin về cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Yên Bái theo số điện thoại 069.2509.375 hoặc theo số điện thoại 0945.809.888 gặp đồng chí Trần Xuân Thường, điều tra viên.