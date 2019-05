Công an vi phạm về thi cử, bằng cấp thế nào sẽ bị đuổi khỏi ngành?

(Dân Việt) Trong dự thảo Thông tư về xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND), có quy định hình thức tước danh hiệu CAND đối với trường hợp vi phạm về thi cử, sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

Để giữ vững danh hiệu Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ phải luôn chấp hành quy định của pháp luật và của ngành (ảnh minh họa - ảnh IT). Bộ Công an đang lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân (CAND). Dự thảo Thông tư này gồm 4 chương 23 điều và phụ lục kèm theo. Theo phụ lục, một điểm rất đáng chú ý là quy định liên quan đến xử lý vi phạm về bằng cấp, thi cử đối với cán bộ, chiến sĩ CAND. Theo phụ lục, nếu cán bộ, chiến sĩ CAND vi phạm vào những trường hợp dưới đây thì kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu CAND hoặc buộc thôi việc đối với công an: - Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, học bạ và các loại giấy tờ khác không hợp pháp để đủ điều kiện dự thi vào các học viện, trường Công an nhân dân hoặc xét tuyển công dân vào Công an nhân dân hoặc xét tuyển công dân tham gia nghĩa vụ trong Công an nhân dân; - Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp nhiều lần, ở nhiều lĩnh vực, tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến đến uy tín của ngành; - Trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho việc sản xuất, tiêu thụ hoặc môi giới tiêu thụ phôi văn bằng, phôi chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp; - Tổ chức thi thuê, thi hộ. Cán bộ, chiến sĩ CAND vi phạm những điểm dưới đây thì bị kỷ luật bằng hình thức giáng cấp bậc hàm hoặc hạ bậc lương: - Làm công tác tuyển dụng, xét tuyển, đào tạo nhưng cố ý để những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, học bạ không hợp pháp được dự thi tuyển, xét tuyển đi học; - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, học bạ, bảng điểm không hợp pháp; - Cán bộ, chiến sĩ đang công tác mà sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, học bạ không hợp pháp đưa vào hồ sơ cá nhân nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn để được đi học, thăng cấp, nâng lương, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy; - Nhờ hoặc thuê người khác thi; thi hộ hoặc thi thuê cho người khác; - Làm giả hoặc cố ý sửa chữa, bổ sung, xác nhận sai sự thật làm sai lệch hồ sơ để cấp có thẩm quyền cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, bảng điểm cho người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; sửa chữa, bổ sung làm sai lệch các nội dung trong văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận phục vụ cho hành vi trái pháp luật. Trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm một trong những điểm nêu trên gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì kỷ luật giáng nhiều cấp bậc hàm hoặc giáng cấp bậc hàm và hạ bậc lương (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm lần 1) hoặc hạ nhiều bậc lương (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm lần 2, nếu có chức vụ thì cách chức và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp chức danh sau khi bị cách chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ) hoặc cách chức và hạ bậc lương và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm và các trường hợp chức danh sau khi bị cách chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ).

