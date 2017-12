Công bố kết luận vụ ông Lê Phước Thanh, Lê Phước Hoài Bảo

Sau gần 2 tuần phát thông cáo báo chí, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chính thức công bố kết luận liên quan đến vụ ông Lê Phước Thanh, Lê Phước Hoài Bảo.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, chiều nay (29-12), đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) vào tỉnh Quảng Nam công bố kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo ghi nhận, chiều 29-12, có khá đông lực lượng công an canh gác trước cổng Tỉnh ủy Quảng Nam (đường Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Khoảng 13 giờ 50 phút, 2 ô tô biển số 80B tiến vào trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam. Một số phóng viên báo chí đến đặt vấn đề vào dự nhưng lực lượng công an canh gác tại cổng không cho phép với lý do cấp trên chỉ đạo.

Ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết sau khi UBKTTƯ công bố kết luận, Ban Tuyên giáo sẽ có thông cáo chính thức gửi đến các cơ quan báo chí.

Trước đó, thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 16-12, nêu: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 có các vi phạm, khuyết điểm sau: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ trong việc đề nghị bổ nhiệm, luân chuyển, điều động một số nhân sự không đúng quy định; Buông lỏng lãnh đạo, để UBND tỉnh và cơ quan chức năng tuyển dụng công chức, xét tuyển viên chức không qua thi tuyển, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm một số trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, có sự ưu ái đối với con của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Phước Thanh được xác định vi phạm rất nghiêm trọng

Ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 với cương vị người đứng đầu là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 và BCS đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Thanh được xác định đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai Lê Phước Hoài Bảo giữ các chức vụ (Trưởng phòng của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục; để UBND tỉnh quyết định cử ông Lê Phước Hoài Bảo đi học thạc sỹ tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước không đúng quy định.

Với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và trước đó là Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đinh Văn Thu có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chưa gương mẫu khi ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai khi chưa được phê duyệt quy hoạch; để UBND tỉnh tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với con trai chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.

Ông Đinh Văn Thu (đứng) và ông Huỳnh Khánh Toàn

Với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Khánh Toàn cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Ông Toàn được xác định đã ký báo cáo của UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ về công tác cán bộ và bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có một số nội dung không chính xác. Trong thời gian là Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, ông Toàn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; đề nghị tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, chỉ đạo quy hoạch, đề nghị luân chuyển, bổ nhiệm đối với một số trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có con cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học Thạc sỹ tại nước ngoài.

Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa) vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, bị đề nghị xóa khỏi danh sách đảng viên

Để xảy ra vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, đã buông lỏng công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh; chấp hành không nghiêm Quy chế làm việc, để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và một số lãnh đạo tỉnh có các vi phạm, khuyết điểm.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng; vi phạm, khuyết điểm của các ông Đinh Văn Thu, Huỳnh Khánh Toàn, Lê Phước Hoài Bảo là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định tiến hành quy trình xử lý kỷ luật các ông Lê Phước Thanh, Đinh Văn Thu, Huỳnh Khánh Toàn.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam và các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền.

Ông Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985) là con trai của ông Lê Phước Thanh. Ngày 26-2-2014, ông Lê Phước Hoài Bảo khi đó là Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai được UBND tỉnh Quảng Nam điều động đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình. Ngày 14-3-2014, ông Bảo được HĐND huyện Thăng Bình bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 2-4-2015, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định điều động ông Lê Phước Hoài Bảo đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc, kể từ ngày 9-4-2015. Năm tháng sau, ngày 23-9-2015, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Sau khi ông Bảo được bổ nhiệm làm giám đốc sở lúc mới 30 tuổi, dư luận đặt nhiều câu hỏi về quy trình bổ nhiệm nhưng sau đó Bộ Nội vụ kiểm tra và kết luận việc bổ nhiệm ông Bảo là "đúng quy trình". Trên cương vị Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam, dù là một cán bộ trẻ nhưng ông Bảo được doanh nghiệp, cán bộ, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đánh giá khá cao. Được biết, sau khi UBKTTW phát thông cáo báo chí, ông Hoài Bảo xin nghỉ phép.

