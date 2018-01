Công nhân mỏ đồng loạt "đổ bệnh" trước trận chung kết U23 Việt Nam

(Dân Việt) Trước ngày diễn ra trận chung kết giải đấu U23 Châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, hàng loạt công nhân mỏ ở Quảng Ninh đã viết “tâm thư” bày tỏ nguyện vọng được nghỉ làm ngày thứ Bảy (27.1) để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều công nhân khác bỗng dưng... đổ bệnh, cáo ốm.

Vào ca sản xuất, công nhân mỏ vẫn tranh thủ xem trực tiếp trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar (ảnh bạn đọc cung cấp).

Bạn Hoàng Kiên (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) viết: “Với tinh thần yêu bóng đá của hàng nghìn công nhân mỏ thì dù có là tháng đi làm đủ công lấy tiền Tết thì công nhân mỏ sẽ nghỉ rất nhiều. Như ngày 23.1 có phân xưởng chưa tới chục công nhân đi làm... Mong các lãnh đạo xem xét cho công nhân chúng tôi”.

Trước sức ép nếu nghỉ việc trong ngày thứ Bảy (27.1) sẽ bị trừ lương tháng 12 và thưởng Tết, bạn Lại Quang Thái (công nhân Công ty CP Than Nam Mẫu) đã nhắn tin gửi Giám đốc công ty: “Chú ơi cho anh em công nhân nghỉ hôm thứ Bảy, làm bù Chủ nhật để xem trận đấu lịch sử đi chú. Công nhân bọn cháu cũng yêu bóng đá, yêu dân tộc”.

Anh Nguyễn Xuân Trường bày tỏ: "Đây là sự kiện trọng đại, đề nghị ban lãnh đạo ngành than xem xét.cho công nhân nghỉ cũng là một phần đóng góp cổ vũ chung để mang lại vinh quang cho Tổ quốc chúng ta. Công việc sản xuất lao động là cả đời, cả thế kỷ, nhưng sự kiện này là sự kiện trọng đại của cả nền thể thao nước nhà. Kính mong ban lãnh đạo có những ưu tiên cho anh em trong các công ty của Tập đoàn được nghỉ để cổ vũ”.

"Lá bùa" xin nghỉ việc của 1 công nhân mỏ.

Tuy nhiên, trước những lời đề nghị “gan ruột” trên, nhiều lãnh đạo đơn vị ngành than đã cương quyết từ chối. Một cán bộ văn phòng TKV cho hay: “Không có điều luật nào cho công nhân lao động nghỉ việc để xem bóng đá cả. Ngành sản xuất mà ai cũng nghỉ thì lấy đâu ra sản phẩm, rồi các vấn đề khác như đảm bảo an toàn mỏ, vấn đề xã hội, an toàn giao thông khi hàng nghìn công nhân mỏ nghỉ việc ra đường... Tuy nhiên, Tập đoàn sẽ xem xét không kỷ luật những công nhân nghỉ việc để cổ vũ bóng đá trong ngày 27.1”.

Không được nghỉ làm để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, nhiều công nhân mỏ bỗng nhiên “đổ bệnh”. Bạn Bùi Văn Lâm (Công ty CP than Vàng Danh - Uông Bí) có hẳn giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của Bệnh viện Việt Nam -– Thụy Điển, trong đó ghi chẩn đoán bệnh: “Xây xước da nhiều nơi” và được nghỉ 3 ngày từ 25 đến hết 27.1 (ngày diễn ra trận chung kết U23 Châu Á).

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, việc nghỉ ốm, cáo bệnh bất thường của công nhân mỏ cũng diễn ra tại nhiều đơn vị ngành than khác.

Được biết, để đáp ứng mong muốn của công nhân được dành trọn thời gian theo dõi, cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam, tại Quảng Ninh hiện một số công ty có số lượng công nhân lớn đã ký quyết định cho công nhân nghỉ việc vào ngày thứ Bảy (27.1) để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.