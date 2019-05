Công nhân ngất xỉu vì nắng nóng

Cách phòng chống say nắng

Người bị say nắng thường có các biểu hiện như sốt cao, da nóng và khô, mệt mỏi, đau đầu, nôn mửa... Một số triệu chứng khác có thể xảy ra như giảm khả năng nhận thức, bị ảo giác, mất định hướng và hôn mê, co giật. Để chống say nắng, lao động không nên làm việc từ 11 giờ trưa cho đến trước 13 giờ. Nếu công việc ở ngoài trời, bạn cần phải nghỉ ngơi 5 - 10 phút để lấy lại sức và cân bằng thân nhiệt. Khi ra ngoài trời nắng, cần trang bị mũ - nón, quần áo chống nắng, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời, tia cực tím.