Công trình “khủng” không phép ở Tràng An “tạm dừng đón khách”

Ngày 6.3, Công ty CP Du lịch Tràng An đã treo biển “tạm ngừng đón khách” tại đường lên đỉnh núi Huyền Vũ – công trình xây trái phép trong vùng lõi di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. Công ty này cũng bị yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động du lịch tại “Tràng An cổ”.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, mới đây UBND huyện đã yêu cầu Công ty CP Du lịch Tràng An ngừng khai thác điểm du lịch cầu thang lên đỉnh núi Cái Hạ (núi Huyền Vũ), sớm tháo dỡ công trình xây dựng trái phép vi phạm pháp luật. Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho hay, Sở Du lịch tỉnh đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Du lịch Tràng An chấm dứt hoạt động du lịch tại điểm “Tràng An cổ”. Công ty CP Du lịch Tràng An thông báo "tạm dừng đón khách" lên đỉnh núi Huyền Vũ ngày 6.3. Văn bản mới nhất của Sở Du lịch Ninh Bình tiếp tục nêu rõ: Công ty CP Du lịch Tràng An tự ý xây dựng trái phép bậc thang lên xuống núi Cái Hạ và đón khách lên tham quan khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, đã xâm hại đến Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể Danh thắng Tràng An, gây mất an toàn cho du khách. Công ty tự ý mở tuyến du lịch “Tràng An cổ” để đưa, đón vận chuyển khách bằng thuyền khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là trái quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn cho khách và tuân thủ các quy định của pháp luật, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công ty CP Du lịch Tràng An chấm dứt hoạt động kinh doanh, đón tiếp khách du lịch tại khu vực “Tràng An cổ”. Trước khi dừng hoạt động, đường lên đỉnh núi Huyền Vũ - công trình "khủng" trái phép ở Tràng An thu hút hàng chục nghìn người đổ về tham quan. Được biết, khu vực Tràng An cổ có hai tuyến du lịch riêng biệt bao gồm: Tuyến du lịch núi Huyền Vũ và bến thuyền tham quan hang động. Ghi nhận của PV, sáng nay (6.3), Công ty CP Du lịch Tràng An đã chấp hành theo công văn của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và chính quyền địa phương, không còn phục vụ khách, ngay tại chân núi đã dựng rào chắn và thông báo “tạm dừng đón khách”. Đối với hoạt động du lịch tham quan bằng thuyền trong khu vực này vẫn diễn ra. Lượng du khách không còn đông như những ngày trước đó. Theo thông báo của Thanh tra Bộ VH,TT&DL, những hoạt động tại khu “Tràng An cổ” như hướng dẫn viên, thuyền, bán vé… đều chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Nhiều du khách bấp chấp nguy hiểm leo lên đỉnh núi Huyền Vũ chụp ảnh "tự sướng". PV sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Theo Thái Bá (Dân Trí)

