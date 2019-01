Container tông xe máy ở Long An: Vì sao tài xế hay sử dụng ma tuý?

(Dân Việt) Bình luận về vụ Container tông hàng loạt xe máy ở Long An khiến nhiều người chết, chuyên gia giao thông cho rằng, cần phải xem xét lại tránh nhiệm không chỉ riêng tài xế mà công ty thuê tài xế cũng phải chịu trách nhiệm khi tuyển chọn tài xế nghiện ma tuý, không đảm bảo sức khoẻ thì sẽ gây hậu quả thôi.

Vào những ngày đầu tiên của năm mới 2019, khi niềm vui đón một mùa xuân mới với biết bao niềm hy vọng, dự định mới của nhiều người vẫn còn đang dang dở, vậy mà chỉ trong vài tích tắc đồng hồ đã có hàng chục người bị thương vong do tai nạn giao thông thảm khốc gây ra. Vụ tai nạn do xe container BKS: 62C-043.48 chạy từ Long An đi TP.HCM đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đâm hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ làm 6 người chết, 14 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 21 xe máy hư hỏng nặng sẽ còn ám ảnh những nạn nhân may mắn thoát chết trong gang tấc. Nỗi đau, sự mất mát để lại cho người thân chỉ còn lại câu hỏi: Tại sao lại như vậy? Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Để rộng đường dư luận về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc, trao đổi với PV, TS. Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội) cảnh báo: “Vụ tai nạn do xe container gây ra tại Long An là rất nghiêm trọng, là hồi chuông cảnh báo đối với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các công ty quản lý sử dụng tài xế chưa được chặt chẽ”. “Cơ quan chức năng vừa mới chỉ rõ, tài xế gây tai nạn ở Long An có nồng độ cồn và dương tính với ma tuý. Qua vụ tai nạn, cần phải xem xét lại tránh nhiệm không chỉ riêng tài xế mà công ty thuê tài xế cũng phải chịu trách nhiệm khi tuyển chọn tài xế nghiện ma tuý, không đảm bảo sức khoẻ thì sẽ gây hậu quả thôi”, TS. Lâm cho hay. Phân tích rõ hơn về những nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn trong thời gian vừa qua, TS. Lâm cho rằng: “Lãnh đạo công ty phải chịu trách nhiệm khi tuyển tài xế. Hiện nay, tình trạng tài xế đường dài sử dụng mà tuý rất phổ, việc tài xế ngậm ma tuý là để giữ tỉnh táo khi lái xe. Tác hại của ma tuý thì ai cũng biết rõ hết rồi, ma tuý là loại chất kích thích khiến tài xế bị phê gây ra ảo giác, không làm chủ được bản năng của mình nên mới dẫn đến các vụ tai nạn thảm khốc như vậy”. Từ vụ tai nạn do xe container làm nhiều người thương vong, kỹ sư Lê Văn Tạch (cựu nhân viên Công ty Toyota Việt Nam) chỉ ra một số điểm cần được làm rõ về hệ thống phanh khí nén (hay phanh hơi) của xe container. Kỹ sư Tạch cho rằng: “Xe container sử dụng hệ thống phanh khí nén, hay còn gọi là phanh hơi (thuật ngữ phanh locke) thì rất khó bị mất phanh được. Trong trường hợp này, có khả năng do thao tác nhầm lẫn của tài xế đã dẫn đến vụ tai nạn. Bởi xe container ngoài phanh chân ra vẫn còn có nút phanh khẩn cấp rất dễ thao tác vì nó chỉ là nút đóng mở van thôi, không có gì khó khăn cả”. “Phanh xe container dễ thao tác hơn là phanh xe ô tô cỡ nhỏ vì sử dụng phanh dầu. Nói nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do xe mất phanh thì không thuyết phục, nếu cơ quan điều tra kết luận xe mất phanh thì phải chỉ ra được nó (phanh) hỏng cơ cấu gì dẫn đến mất phanh”, Kỹ sư Tạch khẳng định. Phân tích về khả năng xe container bị mất phanh, kỹ sư Tạch cho biết, với xe phanh dầu thì khả năng mất phanh có thể xảy ra khi xe bị mất áp dầu. Đối với xe dùng phanh khí thì khí bao giờ cũng tích trong bình tích, nếu không đủ khí thì xe không thể đi được. Khí ở đây có nhiệm vụ để xe nhả phanh ra, khi mình phanh là mình giảm áp để nó đóng lại.

