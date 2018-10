CSGT cởi áo cầm máu cho người vỡ đầu vì tai nạn nhận “quà” đặc biệt

Ngoài giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, đại úy CSGT cởi áo cầm máu cho người vỡ đầu vì tai nạn còn bất ngờ được một đơn vị khác trao thưởng.

Hình ảnh đại úy Lê Đăng Giang cởi áo cầm máu cho người gặp tai nạn khiến nhiều người cảm kích.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ký tặng giấy khen cho đại uý Lê Đăng Giang (cán bộ đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng CSGT công an tỉnh) vì có hành động đẹp khi cấp cứu người bị tai nạn giao thông.

Trước đó, sáng 7/10, quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia), đại uý Giang đã gặp 1 vụ tai nạn giao thông làm ông Nguyễn Hữu Bích (SN 1950, ở xã Trường Lâm) bị thương vùng đầu, chảy rất nhiều máu.

Đại úy Lê Đăng Giang.

Thấy vậy, đại úy Lê Đăng Giang liền cởi áo trong để cầm máu cho ông Bích và cùng đồng đội sơ cứu đưa người bị nạn đi cấp cứu. Do được sơ cấp cứu kịp thời, sức khỏe ông Bích hiện đã ổn định.

Hành động cứu người của đại úy Lê Đăng Giang làm người dân và cộng đồng mạng xã hội cảm kích.

Ngoài giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đại uý Lê Đăng Giang còn được Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao tặng bằng khen vì cứu người gặp nạn.

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Trung tặng bằng khen cho đại úy Lê Đăng Giang.

“Hành động cứu người của đại úy Lê Đăng Giang là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, để tuổi trẻ học tập, rèn luyện”, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Trung chia sẻ sau khi trao bằng khen cho đại uý Lê Đăng Giang.