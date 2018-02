Cứu 8 thuyền viên chìm tàu trên biển Côn Đảo

(Dân Việt) Vào 11h30 ngày 15.2, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận 8 thuyền viên và 1 thi thể trên tàu cá mang BKS: BV 98791 TS bị nạn trên vùng biển Côn Đảo, được tàu cứu nạn SAR 413 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III đưa vào bờ an toàn.

8 thuyền viên gặp nạn được đưa về bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 8h10 ngày 14.2, BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tin báo tàu cá này do ông Võ Văn Lộc (ngụ tại TP.Vũng Tàu) làm thuyền trưởng đã bị chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 115 hải lý về phía Nam Tây Nam do sóng to gió lớn. Trên tàu có 12 thuyền viên.

BĐBP cùng Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện ra hiện trường ứng cứu. Khoảng 17h20 ngày 14.2, tàu BP 13.04.01 thuộc Đồn biên phòng Côn Đảo đã tiếp cận và cứu được 8 thuyền viên.

Đến 20h30 cùng ngày, đội thợ lặn do các tàu cá đi cùng thuê đã tìm thấy thi thể thuyền viên La Văn Vũ (29 tuổi, ngụ TP.Phan Rang, Ninh Thuận). Sau đó tàu BP 13.04.01 đã bàn giao cho tàu cứu nạn SAR 413 đưa vào bờ.

Hiện 2 tàu này vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 3 thuyền viên được cho là mất tích.