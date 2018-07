Đà Nẵng: Hoảng hồn phát hiện thi thể trong bụi rậm

(Dân Việt) Đang đi tập thể dục buổi sáng, một số người dân ở Đà Nẵng hoảng hồn phát hiện thi thể một người đàn ông đã thối rữa trong bụi rậm.

Người dân tập trung theo dõi sự việc.

Ngày 23.7, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đang khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trên địa bàn.

Theo đó, sáng cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục bất ngờ phát hiện mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ một bụi rậm ở ngã tư Vân Đồn – Chu Huy Mân (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Tiến lại gần kiểm tra, người dân tá hoả phát hiện một thi thể nam giới mặc quần đùi đang trong giai đoạn phân hủy nặng và bốc mùi hôi thối.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin. Công an phường Nại Hiên Đông phối hợp với Công an quận Sơn Trà và các phòng ban nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.