Đà Nẵng ra yêu cầu mới với đất 'vàng' do cty Vũ "nhôm" làm chủ đầu tư

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường TP khái toán nhanh giá trị của các khu đất trên địa bàn TP để phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành.

Dự án bến du thuyền tại khu vực phía Nam sông Hàn

Theo đó, các khu đất UBND TP Đà Nẵng yêu cầu khái toán giá trị là các khu "đất vàng", có giá trị rất lớn gồm: khu đất mặt tiền đường Trường Sa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) do công ty TNHH I.V.C làm chủ đầu tư; khu đất tại vị trí 84 Hùng Vương; khu đất Danang Center do Công ty CP địa ốc Vũ Châu Long làm chủ đầu tư;

Dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu (nằm ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn); dự án DAP Việt Nam do công ty TNHH DAP làm chủ đầu tư; dự án DAP 1 Việt Nam do công ty TNHH DAP 1 Việt Nam làm chủ đầu tư; dự án DAP 2 Việt Nam do công ty TNHH DAP 2 Việt Nam làm chủ đầu tư (bên cạnh khách sạn Sheraton); khu đất 6.000m2 bên cạnh công viên APEC.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu khái toán giá trị nhà hàng và bến du thuyền tại khu vực phía nam cảng Sông Hàn do công ty TNHH I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") làm chủ đầu tư.