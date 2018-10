Đà Nẵng sẽ "chất vấn" Bộ Công Thương chuyện sáp nhập Chi cục QLTT

(Dân Việt) Chi cục Quản lý Thị trường thuộc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng bất ngờ bị Bộ Công Thương sáp nhập về Bộ này mà không lấy ý kiến địa phương đã gây ra bức xúc trong bộ máy lãnh đạo cũng như dư luận.

Ngày 16.10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa cùng lãnh đạo các Sở ban ngành đã có buổi làm việc với Sở Công Thương TP.Đà Nẵng.

Tổng quan về ngành công thương thành phố trong thời gian qua, ông Phan Văn Kha - Giám đốc Sở đã thông tin nhiều nội dung quan trọng, trong đó việc ví von ngành công nghiệp của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng từ trước năm 2017 đã “chết hết” gây chú ý tại cuộc họp.

“Ngành công nghiệp không thể trụ lại là do cổ phần hóa quá sớm, chưa sắp xếp đã chia nhỏ để cổ phần. Vì vậy đến nay ngành công nghiệp của địa phương không còn tồn tại. Kể cả trong ngành du lịch, hiện nay Đà Nẵng không còn công ty du lịch nào của địa phương”, ông Kha nói.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Công Thương cũng bức xúc thông tin việc Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thuộc đơn vị này đã bất ngờ được sáp nhập về Bộ Công thương. Việc này làm ảnh hưởng rất lớn đến việc điều hành thị trường của địa phương.

Bí thư Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa cho biết sẽ có văn bản gửi Chính phủ, Quốc hội về việc sát nhập Chi cục QLTT. Ảnh: Đình Thiên

Liên quan đến thông tin trên, ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết: “Việc sáp nhập Chi cục QLTT về Bộ Công Thương đơn vị này không hề biết thông tin cho đến khi có quyết định. Khi có quyết định rồi, địa phương chỉ biết phải thực hiện theo”.

Còn ông Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở Tài chính cho hay: Từ nay đến cuối năm ngân sách thành phố vẫn phải chi cho Chi cục QLTT trong khi bộ máy đã về Bộ Công Thương.

“Đề nghị Chi cục QLTT phải thực hiện thu ngân sách theo kế hoạch TP.Đà Nẵng đã đề ra và nộp về ngân sách thành phố. Thành phố vẫn chi nhưng đừng quên mất việc thu về cho địa phương”, ông Phụng nói.

Tham gia buổi làm việc, ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, giai đoạn 2011 - 2015 ngành công nghiệp của thành phố tăng trưởng rất nhanh với 10,4%/năm. Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay được quan tâm nhiều nhưng phát triển chưa tương xứng.

Ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp sáng 16.10. Ảnh: Đình Thiên

Theo Bí thư thành ủy Trương Quang Nghĩa, thông tin ngành công nghiệp của địa phương đã “chết hết” nguyên nhân chưa hẳn là do cổ phần hóa quá sớm. “Mất ngành công nghiệp do cổ phần hóa hay là do lâu nay định hướng của lãnh đạo thành phố bị sai, bị lệch lạc? Có phải vì chúng ta chỉ tập trung vào ngành du lịch nên bỏ qua rất nhiều cơ hội đầu tư cho công nghiệp. Có hay không lâu nay lãnh đạo thành phố cứ chăm chăm vào quan tâm các Sở Du lịch, Sở Xây dựng mà bỏ qua các Sở ngành khác?”, ông Nghĩa đặt câu hỏi.

Về việc Chi cục QLTT thuộc Sở Công Thương TP.Đà Nẵng bất ngờ được sáp nhập về Bộ Công Thương, Bí thư Đà Nẵng khẳng định sẽ có văn bản gửi Chính phủ và cả Quốc hội để làm rõ việc ai sẽ quản lý được thị trường của Đà Nẵng khi thiếu vai trò của địa phương.

“Lực lượng QLTT phải nắm được địa bàn của địa phương đó mà nay lại về Bộ. Sắp tới sẽ có văn bản gửi Chính phủ, gửi cả Quốc hội để làm rõ vấn đề này. Một nghị định được ban hành nhưng không hỏi han ai, không hỏi ý kiến địa phương. Không biết do Bộ Công Thương không nắm rõ quy trình hay cho rằng đó là quyền của Bộ Công thương nên cứ thế làm. Thời gian tới nếu thị trường của Đà Nẵng bết bát thì người dân sẽ truy lãnh đạo thành phố mà không truy Bộ Công thương”, Bí thư Đà Nẵng nói.