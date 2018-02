Đã xác định được người đánh du khách Úc đổ máu ở Hội An

Công an TP.Hội An đã xác định danh tính người đánh du khách Úc và cho hay sẽ xử phạt hành chính người này.

Ngày 3.2, lãnh đạo Công an TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã báo cáo UBND TP.Hội An về kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ việc anh Morgan Curtis (SN 1995) – du khách Úc bị đánh ở Hội An.

Theo báo cáo, người đánh anh Morgan Curtis là ông Ngụy Như Tiên (SN 1985; ngụ xã Cẩm Hà, TP.Hội An) – hành nghề xe ôm. Tại cơ quan điều tra, Tiên khai khoảng 0 giờ ngày 26-1, Tiên ngồi uống nước mía cùng một số đồng nghiệp trên đường Thoại Ngọc Hầu để chờ khách. Đến 0 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm du khách nước ngoài gồm 3 thanh niên đi bộ đến chỗ Tiên thì 2 thanh niên xông tới nói với Tiên bằng tiếng Anh rằng "mày trộm tiền của tao". Tiên đứng dậy giải thích là mình không lấy.

Các bác sĩ đang điều trị vết thương cho anh Margan. Ảnh: Công an TP.HCM

Lúc này, 1 người trong số đó xông vào đẩy Tiên ngã xuống đất, Tiên đứng dậy cầm ghế nhựa đánh làm du khách này chảy máu đầu, lúc này mọi người xung quanh can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu.Du khách bị đánh sau đó được xác định là anh Morgan Curtis, bị ba vết rách ở đầu, phải may 11 mũi.

Theo Công an TP.Hội An, đơn vị này nắm được sự việc qua tin báo của cơ sở, đến thời điểm này công an chưa hề nhận đơn trình báo của người bị hại trong khi nam du khách này hiện đã về nước. Với kết quả xác minh ban đầu như đã nêu, đối tượng đánh anh Morgan Curtis sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 167.

"Qua xác minh ban đầu chỉ có Tiên đánh anh Morgan Curtis nhưng chúng tôi đang điều tra xem có người khác tham gia hay không. Khi có kết quả xử lý chính thức sẽ thông báo kết quả đến với nạn nhân" – lãnh đạo Công an TP.Hội An cho hay.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi anh Morgan bị đánh, mẹ của anh này đã viết thư gửi đến ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An bày tỏ bức xúc và cho rằng không thể chấp nhận chuyện này xảy ra ở Hội An.

Mẹ anh Morgan kể rằng sau khi sử dụng xe ôm, anh Morgan thanh toán 50.000 đồng cho chuyến đi thì người hành nghề xe ôm bất ngờ có hành vi cướp tiền. Sau khi xảy ra sự việc, anh Morgan cùng vài người bạn đi bộ đến quán bar thì bất ngờ bị những thanh niên người Việt Nam tấn công làm Morgan "vỡ đầu".