Đã xác định nguyên nhân vụ cây xăng bốc cháy dữ dội ở TP.HCM

(Dân Việt) Ngày 3.10, Công an quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ cháy ở cây xăng Nguyễn Huỳnh Phát tại khu vực. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do công nhân thi công không đảm bảo an toàn để phát sinh tia lửa gây ra cháy.

Như đã thông tin, chiều 1.10, những công nhân đang thi công ở cây xăng trên phát hiện khói lửa bốc cháy nghi ngút, kèm theo tiếng nổ ở chân cột bơm xăng thứ 3 nên hô hoán. Lúc này, chủ cây xăng vội cúp cầu dao, khoá ống dẫn xăng lên các trụ bơm xăng khác. Người dân cùng nhân viên dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Cây xăng bốc cháy dữ dội. Ảnh: C.T Lực lượng PCCC có mặt chữa cháy khoảng 10 phút thì ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong cây xăng bị thiêu rụi, may mắn không có thương vong về người. Ảnh hưởng từ đám cháy khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng. Theo điều tra sơ bộ, khoảng 17h35 ngày 1.10, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 và Công an quận 12 nhận tin báo cháy ở cây xăng Nguyễn Huỳnh Phát ở địa chỉ số 110 đường Phan Văn Hớn, KP3, phường Tân Thới Nhất, TP.HCM nên đã tức tốc có mặt. Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa được lực lượng dập tắt hoàn toàn. Công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do công nhân thi công không an toàn. Ảnh: C.T Tài sản bị thiệt hại gồm 5 trụ bơm xăng khoảng 100 triệu đồng, xe ô tô hiệu Toyota Fortuner mang BKS 51G-434.62 bị cháy xém. Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện 1 mũi khoan bê tông còn dính vào trụ bơm xăng. Những người có liên quan khai báo là thời điểm trước lúc cháy, nhóm công nhân đang thi công ống dẫn từ bồn chứa xăng âm dưới đất ra trụ bơm lẻ của cây xăng. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do công nhân thi công ở cây xăng không đảm bảo an toàn lao động, để phát sinh tia lửa gây cháy.

