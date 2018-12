Đại ca giang hồ Long “ma“: Nửa đêm vác súng AK đi đòi... xin lỗi

(Dân Việt) Nửa đêm Long “ma” vác súng khắp phố phường Hà Nội tìm Minh “ngỗng” bắt xin lỗi vì cho rằng anh này nói xấu mình trên Facebook.

Nghĩ bị nói xấu trên Facebook, nửa đêm vác súng đi đòi… xin lỗi

Sau khi Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”, SN 1979, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nổ súng ở khu vực quán bar Ultra (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dọa nhân viên quán bar và cán bộ công an phường Cửa Nam rạng sáng 1/5/2016, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Chống người thi hành công vụ” đồng thời khởi tố bị can, truy nã Long “ma”.

Đang bị truy nã Long “ma” vẫn vác súng đi đòi xin lỗi.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của kẻ lưu manh vào tù ra tội, Long “ma” liên tục di chuyển nơi ở, sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Do có mối quan hệ xã hội với Hoàng Quốc Hùng từ trước nên đầu tháng 10/2016, trốn ở nhà Hùng trên phố Đê La Thành (Hà Nội).

Nói thêm về Hoàng Quốc Hùng, đây đối tượng có “số má” chẳng hề kém cạnh Long “ma”. Hùng từng lĩnh 5 bản án tù về các tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản người khác trộm cắp mà có và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi Long “ma” tới ở nhờ, Phùng Thị Bích Liên (người chung sống như vợ chồng với Hùng) biết bạn chồng đang bị truy nã nhưng vì nể nang nên vẫn cho ở.

Tuy nhiên, có lần Liên hoảng hồn khi thấy Long “ma” cầm khẩu súng AK dí vào mặt cháu Hoàng Hùng Mạnh (SN 2005, con trai Hùng). Liên phải nhắc nhở Long “ma” không nên làm vậy với trẻ con.

Trong thời gian ở nhà Liên và Hùng, Long “ma” đọc trên mạng xã hội Facebook thấy anh Minh (tên gọi khác “ngỗng”) đăng tin: “Đồ ngon đấy”. Cho rằng, Minh “ngỗng” nói xấu mình, Long “ma” rất tức giận. Dù đã nửa đêm, Long vẫn vác súng AK đi tìm Minh bắt xin lỗi.

Rạng sáng 22/10/2016, Long “ma” mượn Liên chiếc ô tô Fortune chạy tới phố Bạch Mai để tìm Minh nhưng không thấy. Long tiếp tục phóng xe sang phố Hai Bà Trưng tìm Minh nhưng vẫn không tìm được người.

Không chịu bỏ cuộc, Long “ma” tiếp tục đánh xe tới quán bar ở phố Thợ Nhuộm. Tại đây, Long rút súng AK chĩa về Thắng “đồng” (SN 1978, ở Hà Nội) đe dọa và hỏi Minh ở đâu?

Biết trong xe Long “ma” có nhiều súng ống cùng thái độ tức giận, Thắng ôm vai và nói không biết. Không tìm thấy Minh “ngỗng”, Long “ma” giơ súng AK lên bắn chỉ thiên 4 phát rồi bỏ đi.

Vụ nổ súng chấn động xuất phát từ… cái nhìn đểu

Quá trình trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, Long “ma” nhận được sự trợ giúp của nhiều “anh em xã hội”, trong đó có Nguyễn Xuân Trường (tức Trường “Seuol”, SN 1988, trú ở phố Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội) khiến lực lượng công an gặp nhiều khó khăn trong việc bắt giữ đối tượng.

Tuy nhiên, chính từ việc đứng ra giải quyết mâu thuẫn giữa Trường “Seuol” với nhóm người khác, Long “Ma” cùng đồng bọn đã gây ra vụ nổ súng kinh hoàng trên phố Nguyễn Thị Định.

Dàn vũ khí “nóng” Nguyễn Vinh Long “ma” và đồng bọn sử dụng gây án.

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 20/10/2016, trong lúc ra phố Trần Duy Hưng mua xôi về ăn, một “đàn em” của Trường bị đối tượng Long “lào Cai” đuổi đánh vì lý do nhìn đểu.

Nghe đàn em gọi điện thông báo việc bị đánh, Trường tới hỏi chuyện thì bị Đỗ Quang Huấn (SN 1993, ở Phú Thọ, người do Long “Lào Cai” gọi tới trợ giúp) đuổi đánh.

Trường sau đó mang câu chuyện bị Đỗ Quang Huấn đánh kể lại cho nhóm bạn là Long “ma”, Hoàng Quốc Hùng, Lê Văn Trinh (SN 1991, ở Ninh Bình).

Ngày 26/10/2016, sau khi cùng nhau sử dụng ma túy đá, Trường “Seuol” thuê ô tô cùng Hùng, Trinh đưa Long “ma” lên tỉnh Lạng Sơn để trốn sang Trung Quốc, đi cùng còn có Tạ Thị Thanh Thủy (bạn gái Long “Ma”).

Tuy nhiên, do không vượt biên được qua Trung Quốc nên rạng sáng hôm sau (27/10/2016), cả nhóm Long “ma” quay về Hà Nội. Trên đường về, Trường nhận được điện thoại của vợ thông báo có nhiều người đi lại ở phố Nguyễn Thị Định (nơi vợ chồng Trường đang cư trú) và dặn chồng cẩn thận kẻo bị đánh.

Trường lập tức nói với cho Long “ma” và Hùng là có nhóm người tìm đánh mình. Nghe vậy, Long “ma” và Hùng bảo Trường bảo Trường hẹn nhóm của Huân tới. Sau đó, Trường gọi điện cho Huấn thách thức đánh nhau. Nhưng do có việc nên Trường bỏ về Ứng Hòa, Hà Nội, còn Trinh về Ninh Bình. Nhóm của Huân cũng không tới phố Nguyễn Thị Định đánh nhau.

Về phần Long “ma” và Hùng, để giải quyết mâu thuẫn cho Trường, Hùng đã gọi điện bảo Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, ở quận Đống Đa, Hà Nội) mang hung khí đến phố Nguyễn Thị Định để đánh nhau.

Vừa về tới phố Nguyễn Thị Định, Long “Ma”, Hoàng Quốc Hùng vác súng đi tìm nhóm mâu thuẫn với Trường “Seuol”. Từ đây, Long “ma” đã nổ súng bắn thương vong những người vô tội không hề mâu thuẫn với Trường “Seuol”.

Đón đọc Kỳ 3: Cái chết oan của lễ tân khách sạn và cuộc truy bắt Long “ma” xuyên ngày đêm vào lúc 19h ngày 31/12.