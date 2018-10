Đại tá Đỗ Văn Hoành được bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Công an

(Dân Việt) Chiều nay (22.10), tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Đại tá Đỗ Văn Hoành (ảnh ANTV). Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ được điều động bổ nhiệm giữ giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an. Đại tá Đỗ Văn Hoành sinh năm 1963, quê Lập Thạch, Vĩnh Phú, ông tốt nghiệp Thạc sĩ Cảnh sát, trình độ lý luận cao cấp. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. Thời Đại tá Đỗ Văn Hoành làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị này đã thụ lý điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng trên mạng internet, trong vụ án có hai nhân vật là cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị xử lý hình sự.

