Đắk Lắk: Bắt 5 đối tượng trong vụ hàng đoàn xe chở gỗ lậu

(Dân Việt) Liên quan đến vụ hàng đoàn xe công nông độ chế chở gỗ trong đêm, Công an huyện M’Đrắk đã bắt giữ 5 đối tượng, tìm ra vị trí rừng bị phá với diện tích 8.300m2, khối lượng gỗ thiệt hại khoảng 76m3.

Thông tin từ Công an huyện M’Đrắk ngày 7.3 cho biết, Công an huyện vừa phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại xã Krông Á. Theo kết luận ban đầu, diện tích rừng bị chặt phá là 0,83ha, khối lượng gỗ thiệt hại 76,92m3 (gỗ tròn, nhóm 8). Vị trí rừng bị phá là khoảnh 7, tiểu khu 788, là rừng phòng hộ do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk quản lý. Đến thời điểm này, công an đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, lúc 22h ngày 27.2, tại thôn 5, xã Krông Á, Công an huyện M’Đrắk phát hiện nhiều đối tượng đang vận chuyển gỗ lậu trên 5 xe công nông độ chế. Mỗi xe chở khoảng 4m3 gỗ xẻ hộp. Bị phát hiện, các đối tượng đã bỏ phương tiện, tang vật chạy vào rừng lẩn trốn, riêng Y Phương Niê (24 tuổi, trú tại xã Cư Mta, huyện M’Đrắk) bị bắt tại chỗ. Kiểm tra cách đó khoảng 3km, công an phát hiện một bãi tập kết có 41 hộp gỗ xẻ. Qua thống kê, số gỗ trên 5 xe công nông độ chế và tại bãi tập kết là 114 hộp, khối lượng hơn 32m3 (gỗ bứa thuộc nhóm 6).

Diện tích rừng bị các đối tượng chặt phá.

Sau khi xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng trên, ông Hòa Quang Khiêm - Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk đã chỉ đạo công an huyện đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các đối tượng liên quan, làm rõ trách nhiệm của đơn vị chủ rừng. Ông Khiêm cũng yêu cầu công an huyện, hạt kiểm lâm huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan và chủ rừng tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng.