Để cấp dưới chiếm dụng tiền, Trưởng Công an huyện bị cảnh cáo

Để cấp dưới chiếm dụng tiền, Trưởng Công an huyện bị cảnh cáo

Khi còn lãnh đạo Trại tạm giam Công an Sóc Trăng, đại tá Hai được cho là thiếu kiểm tra nên để cấp dưới chiếm dụng hàng trăm triệu đồng.

Chiều 29.12, Công an Sóc Trăng triển khai quyết định kỷ luật đại tá Nguyễn Văn Hai (53 tuổi), Trưởng Công an huyện Kế Sách, bằng hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền. Sai phạm của ông Hai xảy ra khi đại tá này lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng, đóng tại xã Phú Tâm, huyện Châu Thành.

Ảnh minh hoạ: I.T

Theo kết quả thanh tra, năm 2015, Trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện kế toán chiếm dụng hơn 257 triệu đồng. Số tiền này sau đó được hoàn trả cho đơn vị và kế toán bị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Hai sau đó cũng được Công an Sóc Trăng chuyển về Kế Sách làm Trưởng Công an huyện. Tuy nhiên, với cương vị lãnh đạo Trại tạm giam trước đây, ông Hai vẫn phải bị kỷ luật vì thiếu kiểm tra, đôn đốc nên để cấp dưới sai phạm.