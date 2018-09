Đề xuất nhiều giải pháp hạn chế sử dụng bia rượu gây nhiều tranh cãi

Cần có giải pháp cấp bách và đồng bộ Tổng thiệt hại về mặt xã hội do sử dụng rượu, bia ở Việt Nam tương đương khoảng 1,3 – 3,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Do đó cần có các biện pháp cấp bách để hạn chế sử dụng rượu, bia: Áp dụng chính sách giá đối với đồ uống có cồn; hạn chế tính dễ dàng tiếp cận với rượu, bia và tính sẵn có của rượu, bia; thắt chặt quy định về tiếp thị, quảng cáo rượu, bia đặc làm giảm tiêu thụ, đặc biệt là trong nhóm thanh thiếu niên, qua đó làm giảm bạo lực và tai nạn giao thông đường bộ. Đồng thời, đầu tư vào các hoạt động phòng ngừa tác hại do rượu, bia sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho xã hội”. TS Kidong Park - đại diện WHO tại Việt Nam Quản lý lỏng, sử dụng thoải mái Thị trường sản xuất, tiêu thụ rượu, bia tại Việt Nam hiện nay được kiểm soát lỏng lẻo, thiếu đồng bộ, nội dung chế tài thiếu cụ thể. Không nước nào trên thế giới mà rượu, bia lại sẵn có và tiếp cận dễ như ở Việt Nam, ai mua cũng được, mua bao nhiêu không hạn chế; việc quảng cáo rượu bia dưới 15 độ vẫn rầm rộ ở các giờ vàng trên TV, internet, ở các giờ mà trẻ em vẫn có thể xem và tiếp cận. Việt Nam cũng là nước có thuế rượu, bia thấp “hàng đầu khu vực”, điều này khiến người nghèo cũng mua được rượu, bia và giá nào cũng có thể mua được rượu, bia. Sự “thoải mái” này khiến cho tình trạng sử dụng rượu, bia ở Việt Nam tăng nhanh và tăng nhanh ở nhóm người trẻ tuổi. TS Trần Tuấn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng