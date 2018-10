Đề xuất thu hồi giấy phép công ty tổ chức đại hội Tour 0 đồng

(Dân Việt) TP.Móng Cái đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Tổng cục Du lịch thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung.

Trước thông tin dư luận phản ánh, một số doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đăng cai tổ chức trái phép “Đại hội trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn liên minh miền Bắc mùa thu 2018” nhằm lập ra liên minh miền Bắc gồm các hướng dẫn viên chuyên phục vụ Tour 0 đồng từ các cửa khẩu Móng Cái, Lào Cai, Lạng Sơn vào Việt Nam. Các hướng dẫn viên này đã lập chung một nhóm trên wechat và zalo để trao đổi thông tin về hoạt động Tour 0 đồng tại miền Bắc.

Tại buổi họp giao ban báo chí chiều 2.10, ông Vũ Văn Kinh - Chủ tịch UBND TP.Móng Cái cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND TP.Móng Cái đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ.

Qua xác minh thông tin, trong 3 ngày, từ ngày 20-23.9, tại khách sạn Biển Bắc, Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung do ông Nguyễn Hữu Tạo làm Giám đốc (trụ sở tại số 40 Thương Mại, Trần Phú, Móng Cái), tổ chức “Đại hội trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn liên minh miền bắc mùa thu năm 2018”. Sự kiện có sự tham gia của trên 50 người là hướng dẫn viên của Công ty du lịch Bình An (TP.Bắc Hải, Trung Quốc) do ông LI HUANG WEN làm Giám đốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Phía Việt Nam có trên 50 người là hướng dẫn viên của Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung.

Công ty dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung (Việt Nam) và Công ty Bình An (Trung Quốc) đã có quan hệ hợp tác du lịch từ năm 2015.

Ngày 27.5.2017, Công ty dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung bị Tổng cục Du lịch tước giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do vậy hoạt động hợp tác với Công ty Bình An đã dừng lại. Công ty dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung tổ chức “Đại hội trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn liên minh miền Bắc mùa thu năm 2018” trên địa bàn thành phố có sự tham gia của người nước ngoài nhưng chưa xin phép và được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty lữ hành Thiên Cung tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài nhưng chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền là Sở Ngoại vụ Quảng Ninh cấp phép.

Sáng 27.9, lực lượng chức năng TP.Móng Cái đã mời lãnh đạo Công ty dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung đến để làm việc.

Phía Công ty dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung đã thừa nhận sự việc trên, đồng thời cam kết không tái phạm hoạt động trên, chấp hành các quy định của pháp luật trong việc tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài. Các lực lượng chức năng của thành phố đã yêu cầu Công ty dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung chấp hành nghiêm các quy định về quy trình, thủ tục cấp phép tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; nhất là thủ tục cho phép tổ chức hội thảo, hội nghị có yếu tố ngước ngoài trên địa bàn.

UBND TP.Móng Cái đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản đề nghị Tổng cục Du lịch thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế đối với Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung. Lý do là Công ty dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung đã vi phạm nhiều lần trong hoạt động kinh doanh du lịch. Cụ thể, trong năm 2017, Công ty Thiên Cung đã có 7 lỗi vi phạm, bị xử phạt 70 triệu đồng, trong đó 6 lỗi sử dụng hướng dẫn viên không có thẻ khi hành nghề hoặc dùng thẻ giả và đề nghị thanh tra Sở Du lịch tước giấy phép kinh doanh theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 27.4.2017, thanh tra sở Du lịch Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính Công ty Thiên Cung về hành vi “không quản lý khách du lịch theo hợp đồng, chương trình du lịch đã ký kết”; phạt 25 triệu đồng, phạt bổ sung “tước quyền sử dụng Giấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian 12 tháng”; chưa thực hiện đổi giấy phép kinh doanh lữ hành theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra liên ngành do Sở Du lịch Quảng Ninh thành lập chủ trì với TP.Móng Cái ngày 29.3.2018; tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài nhưng chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền (Sở Ngoại vụ) cấp phép vào ngày 20-23.9.