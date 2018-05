Đeo kính râm không nhãn mác, rẻ tiền, coi chừng hại mắt

(Dân Việt) PGS Nguyễn Đức Anh - chuyên gia về mắt, giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, việc mua tạm một cái kính "đen" lề đường đeo trong trời nắng nóng, hy vọng bảo vệ mắt là sai lầm.

Theo PGS Đức Anh, mùa hè trời nắng gắt nên mọi người thường có nhu cầu đeo kính râm, kính đen để hy vọng bảo vệ mắt khỏi ánh sáng chói lòa, trong đó có tia cực tím UV rất có hại cho mắt, cho da. "Tuy nhiên, nếu mọi người cho rằng chỉ cần có một cái kính đen che lên mắt là đã bảo vệ mắt khỏi tia UV là sai lầm" - PGS Đức Anh nói.

PGS Đức Anh cho biết, kính mắt có thể bảo vệ mắt khỏi tia UV phải là kính đạt tiêu chuẩn chất lượng, được nhà sản xuất cam kết, đảm bảo. Kính râm có nhiều loại như kính phân cực, kính chống tia UV, kính chống lóa... Do đó, khi mua người dân phải chọn lựa kính có nhãn mác, có nhà sản xuất. Việc mua các kính đen, kính râm rẻ tiền ở lề đường không thể bảo vệ mắt khỏi tia UV mà còn gây hại cho mắt.

"Kính râm rẻ tiền, không đạt chất lượng có thể sẽ cản ánh sáng, làm giảm lượng ánh sáng vào mắt. Do đó, để nhìn được tốt hơn, mắt lại phải tự điều tiết bằng cách giãn to đồng tử hơn. Lúc đó, tia cực tím lại có cơ hội vào mắt nhiều hơn. Ngoài ra, việc liên tục phải giãn to đồng tử do thiếu ánh sáng khiến mắt làm việc nhiều, mỏi mệt, nhược thị" - PGS Đức Anh khuyến cáo.

Hiện nay, trên thị trường, kính râm rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại, giá tiền. Có kính lên đến cả chục triệu đồng nhưng có kính chỉ vài chục nghìn đồng. Khá phổ biến là các loại kính râm bày bán la liệt ở vỉa hè, với giá chỉ 30-50.000 đồng/chiếc. Nhiều người lao động nghèo, sinh viên, học sinh đã mua kính râm ở vỉa hè để hy vọng bảo vệ mắt, chống nắng.

Về các bệnh lý về mắt, PGS Đức Anh cũng khuyến cáo về việc nhiều người đang lạm dụng sử dụng máy tính, điện thoại, xem ti vi, nhiều giờ, nhất là buổi tối. "Ánh sáng xanh từ màn tình ti vi, điện thoại, máy tính gây hưng phấn, khiến người sử dụng khó ngủ, mất ngủ và gây hại cho mắt" - PGS Đức Anh nói.

Theo PGS Đức Anh, nếu dùng máy tính trong nhiều giờ, nguy cơ mắt bị kích thích giác mạc, viêm giác mạc, có thể gây mù tạm thời hoặc vĩnh viễn. Trước đó, một cô gái 21 tuổi người Trung Quốc đã bị mù một mắt sau khi chơi game nhiều giờ. Bác sĩ chẩn đoán mắt bị tắc động mạch võng mạc (RAO). Được biết, hiện tường này thường thấy ở người cao tuổi, là tình trạng đồng tử mắt bị giãn, mất phản xạ ánh sáng trực tiếp và có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.

Các bác sĩ điều trị cho biết, mắt của cô gái gặp hiện tượng trên là do phải chịu đựng sự mệt mỏi quá mức khi cô gái cứ nhìn chằm chằm vào máy tính hoặc điện thoại di động trong suốt thời gian dài.