"Đi bão" ăn mừng U23 Việt Nam về nước, số ca cấp cứu tăng 120%

(Dân Việt) Nhiều người "đi bão" cổ cũ cho U23 Việt Nam bị chấn thương, hôn mê, đe dọa tính mạng.

Người dân đổ ra đường ăn mừng U23 Việt Nam về nước. Trao đổi với PV sáng 29/1, BS Nguyễn Thành – Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, số ca cấp cứu trong ngày ăn mừng đón U23 Việt Nam về nước tăng 120% so với những ngày bình thường. “Riêng đêm chung kết, số ca cấp cứu tăng 150%, đa phần các ca do tai nạn giao thông”, BS Thành nói. Tại BV Trưng Vương, TP.HCM, khuya 27-1, nam thanh niên được Trung tâm cấp cứu 115 chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng. Lúc này, chàng trai còn đang mặc chiếc áo đỏ cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, do chàng trai không hề mang theo giấy tờ tùy thân hay điện thoại và rơi vào hôn mê sâu nên bệnh viện không thể liên lạc được với người nhà bệnh nhân. Kết quả chụp CT cho thấy chàng trai bị chấn thương gãy xương vùng mặt hàm, gãy xương chậu, sọ bị tổn thương trục lan tỏa và xuất huyết dưới nhện, đe dọa tính mạng. Bệnh nhân này đã được một bác sĩ chia sẻ trên facebook nên người nhà nắm được và đã đến BV Trưng Vương nhận người thân. Qua thông tin người nhà cung cấp, nam thanh niên (30 tuổi), sống ở quận 5, TP.HCM và tối hôm qua "đi bão" cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Trước đó, Bộ trưởng Y tế gửi thông điệp "cổ vũ U23 VN văn minh" tới các cổ động viên. Bên cạnh việc chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam tiến đến trận cuối cùng của giải vô địch U23 Châu Á, Bộ Y tế cũng cảnh báo về tình trạng tai nạn có thể gia tăng vào những ngày này. “Để niềm vui trọn vẹn, chúng ta hãy cùng nhau uống vừa phải, đủ vui, không phóng nhanh vượt ẩu, nhớ đội mũ bảo hiểm khi di chuyển trên xe máy, không xả rác bừa bãi làm xấu cảnh quan môi trường. Hãy là cổ động viên thông minh, chúc đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

