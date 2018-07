Đi công tác về, chiến sĩ công an ở Sơn La tử nạn trong đêm

(Dân Việt) Trên đường đi công tác về, chiến sĩ công an công tác ở huyện Thuận Châu đã đâm vào chướng ngại vật gặp nạn.



Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến chiến sĩ công an tử vong. Ảnh minh họa

Ngày 20/7, lãnh đạo công an huyện Thuận Châu (Sơn La) xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc xảy ra vào đêm 19/7, tại tuyến đường ở huyện Thuận Châu.

Chiến sĩ công an tử nạn V.T.T (SN 1994, quê ở Hà Tĩnh), hiện đang công tác tại Công an huyện Thuận Châu). Thông tin ban đầu, vào buổi tối 19/7, khi đi công tác về, do đường trơn trượt, anh T. đã bất ngờ đâm vào chướng ngại vật và bị thương nặng.

Theo vị lãnh đạo công an huyện Thuận Châu, sau khi xảy ra tai nạn, anh T. được đưa đi Bệnh viện tỉnh Sơn La cấp cứu nhưng do thương nặng nên anh T., đã tử vong vào sáng 20/7.

Anh T. công tác tại công an huyện Thuận Châu được hơn 1 năm nay. Hiện tại, công an đang xác minh thêm về nguyên nhân vụ việc.